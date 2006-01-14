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Раздел: Культура  
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Беременная Джамала поделилась уникальными семейными фото

Беременная Джамала поделилась уникальными семейными фотоДжамала показала редкие фото с мужем

После того, как Джамала обрадовала общественность сообщением о своей беременности, поклонники и пресса еще больше стали интересоваться ее жизнью. Теперь фанатам интересно абсолютно все — как себя чувствует певица, как выглядит, где отдыхает, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.

Сама же Джамала особо не распространяется о своей личной жизни, и все же иногда делится некоторыми подробностями. Не так давно она снялась в нежной фотосессии, где показала заметно округлившийся животик. А на днях в ее блоге появилось редкое фото с мужем Бекиром Сулеймановым.

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Комментировать нежное фото с любимым певица не стала, однако это не помешало снимку собрать множество лайков и комплиментов. В комментариях поклонники певицы написали, что вместе с мужем она очень гармонично смотрится, а также пожелали певице легкой беременности и семейного счастья.

Беременная Джамала поделилась уникальными семейными фото
Беременная Джамала поделилась уникальными семейными фото
Беременная Джамала поделилась уникальными семейными фото
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 Теги: Джамала

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Сегодня, 08:51 » Автор: Ирина Юрьева
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