Раздел: Культура
Беременная Джамала поделилась уникальными семейными фото
Джамала показала редкие фото с мужем
После того, как Джамала обрадовала общественность сообщением о своей беременности, поклонники и пресса еще больше стали интересоваться ее жизнью. Теперь фанатам интересно абсолютно все — как себя чувствует певица, как выглядит, где отдыхает, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.
Сама же Джамала особо не распространяется о своей личной жизни, и все же иногда делится некоторыми подробностями. Не так давно она снялась в нежной фотосессии, где показала заметно округлившийся животик. А на днях в ее блоге появилось редкое фото с мужем Бекиром Сулеймановым.
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Комментировать нежное фото с любимым певица не стала, однако это не помешало снимку собрать множество лайков и комплиментов. В комментариях поклонники певицы написали, что вместе с мужем она очень гармонично смотрится, а также пожелали певице легкой беременности и семейного счастья.
После того, как Джамала обрадовала общественность сообщением о своей беременности, поклонники и пресса еще больше стали интересоваться ее жизнью. Теперь фанатам интересно абсолютно все — как себя чувствует певица, как выглядит, где отдыхает, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Знай.
Сама же Джамала особо не распространяется о своей личной жизни, и все же иногда делится некоторыми подробностями. Не так давно она снялась в нежной фотосессии, где показала заметно округлившийся животик. А на днях в ее блоге появилось редкое фото с мужем Бекиром Сулеймановым.
Читайте также: Гайтана показала свою маленькую дочь
Комментировать нежное фото с любимым певица не стала, однако это не помешало снимку собрать множество лайков и комплиментов. В комментариях поклонники певицы написали, что вместе с мужем она очень гармонично смотрится, а также пожелали певице легкой беременности и семейного счастья.
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