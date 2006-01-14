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Катя Варнава не постеснялась сфоткаться топлесс

Катя Варнава не постеснялась сфоткаться топлессПоклонники просят девушку набрать вес.

Российская и некогда украинская телеведущая Екатерина Варнава, которой запретили въезд в Украину после незаконных гастролей в Крыму, похвасталась в сети снимком пикантной фотосессии, на котором запечатлена обнаженной и в массивном парике, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com

Соответствующий снимок знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram.

"Привет, мои 3,3 млн, обнимемся?! А заодно посчитаем количество моих ребер и выпуклых мышц, у меня же из всех людей на свете только у одной их видно", - прокомментировала Варнава, очевидно, ссылаясь на критику под фотографиями в соцсети.

Катя Варнава не постеснялась сфоткаться топлесс


Всего за несколько часов снимок собрал более 50 тыс. лайков и множество хвалебных комментариев относительно внешности и фигуры Варнавы. Однако нашлись и те, кто нашел не лишним указать на "худобу" и "торчащие ребра" звезды.

"Худая то какая", "Ребра торчат", "Катя, может пирожок скушать?" - стали писать под фото.

Напомним, в сети появилось видео, на котором участницы Comedy Woman поют песню о президенте РФ Владимире Путине во время концерта в оккупированном Крыму, в их числе и Екатерина Варнава.

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Напомним, что в мае 2017 года артистке запретили въезд в Украину сроком на 5 лет.
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 Теги: Катя Варнава, топлесс

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Сегодня, 09:35 » Автор: Анна Мартынова
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