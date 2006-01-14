Раздел: Культура
Экс «ВИА-Гра» позировала в пикантном купальнике
Девушка отдыхает в Майями.
Известная певица Санта Димопулос отдыхает в Майями и греется под жарким солнцем, передает Хроника.инфо со ссылкой на storinka.com.ua.
Для Санты летняя погода – это что- то родное. Во время отдыха в Маями, она уже в хорошем смысле устала от него. На фотографии, выложенной в Инстаграм, певица получилась очень изысканной. Она расположилась напротив солнцу, и прикрывает глаза рукой.
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Певица, шутя, пишет: «Подимите мне веки».
Известная певица Санта Димопулос отдыхает в Майями и греется под жарким солнцем, передает Хроника.инфо со ссылкой на storinka.com.ua.
Для Санты летняя погода – это что- то родное. Во время отдыха в Маями, она уже в хорошем смысле устала от него. На фотографии, выложенной в Инстаграм, певица получилась очень изысканной. Она расположилась напротив солнцу, и прикрывает глаза рукой.
Читайте также: Яна Клочкова сфотографировалась в пикантном купальнике
Певица, шутя, пишет: «Подимите мне веки».
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