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Раздел: Культура  
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Экс «ВИА-Гра» позировала в пикантном купальнике

Экс «ВИА-Гра» позировала в пикантном купальникеДевушка отдыхает в Майями.

Известная певица Санта Димопулос отдыхает в Майями и греется под жарким солнцем, передает Хроника.инфо со ссылкой на storinka.com.ua.

Для Санты летняя погода – это что- то родное. Во время отдыха в Маями, она уже в хорошем смысле устала от него. На фотографии, выложенной в Инстаграм, певица получилась очень изысканной. Она расположилась напротив солнцу, и прикрывает глаза рукой.

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Певица, шутя, пишет: «Подимите мне веки».

Экс «ВИА-Гра» позировала в пикантном купальнике
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 Теги: купальник, Санта Димопулос

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Сегодня, 21:22 » Автор: Анна Мартынова
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