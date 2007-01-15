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Раздел: Культура  
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Виталий Козловский показал интимный снимок с отдыха

Виталий Козловский показал интимный снимок с отдыхаПоклонники удивлены.

Расставание с невестой Раминой Эсхакзай далось Виталию Козловскому непросто. Долгое время бывшие возлюбленные выясняли отношения в сети, после чего артист отправился лечить душевные раны в Турцию.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на gogetnews.info.

Свою боль и переживания Виталий вложил в творчество, и сегодня презентовал новый клип на песню "Моє море". А затем и вовсе удивил своих поклонников. Артист обупликовал фото, на котором позировал полностью голым. В комментарии артист признался, что ищет себе новую девушку.

К слову, видимо, душевные раны Виталию все же удалось вылечить. Сейчас артист отдыхает в Таиланде и, судя по фото в его микроблоге, не менее провокационном, с девушкой.

Отметим, что на фото Козловский позирует совершенно голым, прикрывая пикантные места рукой. Снимок сделала "новая девушка" артиста.

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"Я открыт перед тобой, наизнанку всей душой, в своей внезапной наготе...", – прокомментировал снимок артист.

Виталий Козловский показал интимный снимок с отдыха
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 Теги: Виталий Козловский, культура

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Сегодня, 21:39 » Автор: Наталия Невская
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