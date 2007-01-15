Виталий Козловский показал интимный снимок с отдыха

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Украинский артист сегодня очень порадовал многочисленных поклонниц интимным фотоснимком, который опубликовал у себя в микроблоге. В понедельник с самого утра друзья и поклонники Виталия Козловского смогли насладиться его слегка интимным фото.