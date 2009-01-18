Настя Каменских выставила напоказ соблазнительную грудь

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На своей страничке в Инстаграме Настя Каменских похвасталась свежим фото, на котором она запечатлена в прозрачном топе "милитари" с длинным рукавом. От бюста певицы подписчики не могут оторвать глаз и количество лайков уже перевалило за 73 тысячи."Ты просто Космос!", "Вы такая красивая, милая. У вас такая положительная энергия!", "Шикарная девушка!", "Яркая красавица!", - вот такими комплиментами одарили Настю Каменских за ее стильный образ и красоту.К слову, Настя Каменских и Потап до сих пор находятся в Америке. Известно, что группа Мозги там снимает новый клип, а вот чем занимается Каменских неизвестно, возможно, она тоже готовит своим фанатам сюрприз в виде нового хита и видео.