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Раздел: Культура  
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Регина Тодоренко изумила своим гибким телом

Регина Тодоренко изумила своим гибким теломТелеведущая сделала шпагат в воздухе.

Экс-ведущая шоу "Орел и Решка" похвасталась своей гибкостью на новом фото. Регина Тодоренко подняла вверх одну ногу и таким образом у нее получился шпагат в воздухе.

Подписала Регина свое фото так: "Когда встречается “золотой состав” #ОрелиРешка в Лос Анджелесе, сразу краски становятся ярче!!! Как вам мой образ, ребят?)".

Буквально за ночь новая фотка Тодоренко была оценена 175 тыс пользователей соцсети.

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В комментариях телеведущую одарили комплиментами за ее непревзойденные таланты.

Регина Тодоренко изумила своим гибким телом
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 Теги: Регина Тодоренко, шпагат

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Сегодня, 10:08 » Автор: Валерия Янобекова
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