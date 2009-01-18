Регина Тодоренко изумила своим гибким телом

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Экс-ведущая шоу "Орел и Решка" похвасталась своей гибкостью на новом фото. Регина Тодоренко подняла вверх одну ногу и таким образом у нее получился шпагат в воздухе.Подписала Регина свое фото так: "Когда встречается “золотой состав” #ОрелиРешка в Лос Анджелесе, сразу краски становятся ярче!!! Как вам мой образ, ребят?)".Буквально за ночь новая фотка Тодоренко была оценена 175 тыс пользователей соцсети.В комментариях телеведущую одарили комплиментами за ее непревзойденные таланты.