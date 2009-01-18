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Раздел: Культура  
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Юрий Горбунов показал редкий кадр с женой

Юрий Горбунов показал редкий кадр с женой Телеведущий выложил в Сеть совместное фото со своей знаменитой женой.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов несколько дней подряд делились в соцсетях фотографиями из Африки. Публика предположила, что чета украинских теле-звезд отправилась на отдых в жаркую страну, но, как оказалось, Юра и Катя там еще и работают, то есть совмещают приятное с полезным.

Наконец-то Горбунов выложила в Инстаграм редкое фото, на котором он запечатлен с женой Осадчей. Телеведущий не оставил никакого послания фолловерам под этим снимком, хотя, это не помешало им написать множество приятных комментариев с комплиментами, адресованными самой Кате и в целом этой семье.

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За ночь в Инстаграме оценили совместное фото Горбунова с Осадчей в почти 15 тысяч лайков.

Юрий Горбунов показал редкий кадр с женой
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 Теги: Юрий Горбунов, жена, отдых

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Сегодня, 10:20 » Автор: Валерия Янобекова
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