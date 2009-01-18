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Раздел: Культура  
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Тина Кароль побаловала поклонников соблазнительными снимками

Тина Кароль побаловала поклонников соблазнительными снимкамиПевица как всегда прекрасна.

Певица выставила напоказ откровенные кадры из собственной фото-книги.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на wwwomen.com.ua.

На своей страничке в Инстаграме Тина Кароль похвасталась парочкой новых фотографий, которые были сделаны специально для ее именной фото-книги «Одним кадром». Фотографировала Тину Соня Плакидюк — эксперт и судья на шоу «Супермодель по-украински».

На этих фото Кароль запечатлена с обнаженными плечами и глубоким декольте кожаного наряда. Пышный бюст певицы оказался в центре внимания ее подписчиков, которые не могут оторвать глаз от фотографий Тины и строчат один за другим комментарии с комплиментами.

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Вот так отреагировали в Инстаграме поклонники звезды украинской эстрады: «вкусная Тина..», «Божественная!», «Просто нема слів від такої шикарної фотки!», «Шикарная женщина!».

Тина Кароль побаловала поклонников соблазнительными снимками
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 Теги: Тина Кароль, культура

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Сегодня, 21:40 » Автор: Наталия Невская
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