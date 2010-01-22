Раздел: Культура
Кортни Кардашян ошеломила Instagram пикантным снимком
38-летняя Кортни Кардашян выставила напоказ "пятую точку".
Кортни Кардашян похвасталась своим телом в Инстаграме, выложив фото в откровенном купальнике. Подписчики звезды скандального семейства пришли в восторг от увиденного.
Буквально за ночь пикантный снимок Кортни Кардашян собрал почти 2 миллиона лайков.
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В комментариях Кортни одарили комплиментами за роскошный внешний вид.
Кортни Кардашян похвасталась своим телом в Инстаграме, выложив фото в откровенном купальнике. Подписчики звезды скандального семейства пришли в восторг от увиденного.
Буквально за ночь пикантный снимок Кортни Кардашян собрал почти 2 миллиона лайков.
Читайте также: Надежду Мейхер искупали в комплиментах
В комментариях Кортни одарили комплиментами за роскошный внешний вид.
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