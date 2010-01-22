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Раздел: Культура  
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Кортни Кардашян ошеломила Instagram пикантным снимком

Кортни Кардашян ошеломила Instagram пикантным снимком38-летняя Кортни Кардашян выставила напоказ "пятую точку".

Кортни Кардашян похвасталась своим телом в Инстаграме, выложив фото в откровенном купальнике. Подписчики звезды скандального семейства пришли в восторг от увиденного.

Буквально за ночь пикантный снимок Кортни Кардашян собрал почти 2 миллиона лайков.

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В комментариях Кортни одарили комплиментами за роскошный внешний вид.

Кортни Кардашян ошеломила Instagram пикантным снимком
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 Теги: Кортни Кардашян, купальник

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Сегодня, 10:20 » Автор: Валерия Янобекова
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