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Раздел: Культура  
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Ольга Фреймут шокировала фанатов уставшим лицом

Ольга Фреймут шокировала фанатов уставшим лицомОльга Фреймут шокировала фанатов уставшим лицомТакой певицу еще никто не видел.

Украинская телеведущая Ольга Фреймут в последнее время часто выглядит уставшей и измотанной, что сказывается на ее природной красоте.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на womanel.com.ua.

Даже смена имиджа на днях не пошла 35-летней звезде на пользу.

Ольга подстригла челку и покрасила волосы на пару тонов темнее, став светло-русой.

Фото в новом образе в компании стилиста, колдовавшего над ней, Фреймут опубликовала в соцсетях.

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Однако подписчики знаменитости не пришли в восторг: новый образ в сочетании с не очень удачным макияжем глаз и усталым лицом ведущей сделал ее облик изможденным и резко постаревшим.

Ольга Фреймут шокировала фанатов уставшим лицом
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 Теги: Ольга Фреймут, культура

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Сегодня, 22:02 » Автор: Наталия Невская
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