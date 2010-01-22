Раздел: Культура
Ольга Фреймут шокировала фанатов уставшим лицом
Такой певицу еще никто не видел.
Украинская телеведущая Ольга Фреймут в последнее время часто выглядит уставшей и измотанной, что сказывается на ее природной красоте.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на womanel.com.ua.
Даже смена имиджа на днях не пошла 35-летней звезде на пользу.
Ольга подстригла челку и покрасила волосы на пару тонов темнее, став светло-русой.
Фото в новом образе в компании стилиста, колдовавшего над ней, Фреймут опубликовала в соцсетях.
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Однако подписчики знаменитости не пришли в восторг: новый образ в сочетании с не очень удачным макияжем глаз и усталым лицом ведущей сделал ее облик изможденным и резко постаревшим.
Украинская телеведущая Ольга Фреймут в последнее время часто выглядит уставшей и измотанной, что сказывается на ее природной красоте.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на womanel.com.ua.
Даже смена имиджа на днях не пошла 35-летней звезде на пользу.
Ольга подстригла челку и покрасила волосы на пару тонов темнее, став светло-русой.
Фото в новом образе в компании стилиста, колдовавшего над ней, Фреймут опубликовала в соцсетях.
Читайте также: Роковая красотка: Вика из «НеАнгелов» похвасталась новым фото
Однако подписчики знаменитости не пришли в восторг: новый образ в сочетании с не очень удачным макияжем глаз и усталым лицом ведущей сделал ее облик изможденным и резко постаревшим.
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