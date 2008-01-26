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Раздел: Культура  
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Сергей Лазарев показал, как отдыхает с сыном

Сергей Лазарев показал, как отдыхает с сыномСергей Лазарев решил не отставать от звездных коллег по цеху и также отправился в отпуск, но не один, а со своим сыном.

Для отдыха певец выбрал Диснейленд, расположенный на побережье Калифорнии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

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Также Лазарев поделился с подписчиками трогательным снимком с сыном, на котором они запечатлены в одинаковой одежде. Поклонники отметили, что малыш совсем не похож на своего знаменитого отца, однако самого Сергея такие комментарии не расстраивают.

Сергей Лазарев показал, как отдыхает с сыном
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 Теги: Сергей Лазарев, сын

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Сегодня, 22:05 » Автор: Татьяна Ларина
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