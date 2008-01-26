Раздел: Культура
Сергей Лазарев показал, как отдыхает с сыном
Сергей Лазарев решил не отставать от звездных коллег по цеху и также отправился в отпуск, но не один, а со своим сыном.
Для отдыха певец выбрал Диснейленд, расположенный на побережье Калифорнии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
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Также Лазарев поделился с подписчиками трогательным снимком с сыном, на котором они запечатлены в одинаковой одежде. Поклонники отметили, что малыш совсем не похож на своего знаменитого отца, однако самого Сергея такие комментарии не расстраивают.
Для отдыха певец выбрал Диснейленд, расположенный на побережье Калифорнии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
Читайте также: Сергей Лазарев показал милое фото с сыном
Также Лазарев поделился с подписчиками трогательным снимком с сыном, на котором они запечатлены в одинаковой одежде. Поклонники отметили, что малыш совсем не похож на своего знаменитого отца, однако самого Сергея такие комментарии не расстраивают.
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