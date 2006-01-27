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Раздел: Культура  
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Вика из «НеАнгелов» в купальнике похвасталась идеальной фигурой

Вика из «НеАнгелов» в купальнике похвасталась идеальной фигуройВика из НеАнгелов поделилась секретом подтянутых ягодиц.

Певица в свое Инстаграме опубликовала фото и видео. Артистка опубликовала фото в купальнике и написала, какое упражнение поможет сделать ягодицы такими же подтянутыми, как у нее.

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"А вы знаете, что Джей Ло застраховала свои ягодицы на несколько миллионов долларов (может и мне перестраховаться)? Настолько она боится потерять свою привлекательность. Шучу конечно, мы с вами страховать ничего не будем. Да и завидовать певице тоже нет причины. Ну подумаешь, красивая попа! Мы себе тоже такую сделаем. Как? Ну не скажу что просто! Придётся попотеть. . На следующем видео после фото можно увидеть ещё одно упражнение для красивого «ореха». Наклоны на одной ноге. Это задание более сложное, чем гиперэкстэнзия. Для начала нам нужно найти опору. Стоим на одной ноге , кончиками пальцев балансируем с помощью опоры, в противоположной руке гантель. Опорная нога всегда слегка согнута в колене, спина прогнута. Выполняем наклон вперёд, стараясь плечи оставить вверху, животом ложимся на бедро. Таким образом мы сохраним прогиб в спине. Ягодицы держим всегда в напряжении.  1 сэт - 2 кг по 20 раз 2-4 сэт - 4кг по 20 раз  Не бойтесь. Все получится! Я в вас верю", - написала певица.
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 Теги: НеАнгелы, Вика

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Сегодня, 22:41 » Автор: Татьяна Шедько
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