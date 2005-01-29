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Раздел: Культура  
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44-летняя Хайди Клум похвасталась фигурой в белье

44-летняя Хайди Клум похвасталась фигурой в белье Снимки получились довольно провокационными.

Немецкая топ-модель Хайди Клум поделилась кадрами, на которых она изображена только в сексуальном боди.

Об этом пишет Хроникаа.инфо со ссылкой на 24tv.

44-летняя Хайди выложила пикантные снимки в своем Instagram.

На одном кадре Клум нежится на кровати в одном только боди и босоножках на каблуках. В кадре также хорошо видно ее ягодицы.

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Второе фото черно-белое, на нем модель в том же виде, но уже в другой позе.

44-летняя Хайди Клум похвасталась фигурой в белье
44-летняя Хайди Клум похвасталась фигурой в белье
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 Теги: Хайди Клум, культура

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Сегодня, 22:56 » Автор: Наталия Невская
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