Раздел: Культура
44-летняя Хайди Клум похвасталась фигурой в белье
Снимки получились довольно провокационными.
Немецкая топ-модель Хайди Клум поделилась кадрами, на которых она изображена только в сексуальном боди.
Об этом пишет Хроникаа.инфо со ссылкой на 24tv.
44-летняя Хайди выложила пикантные снимки в своем Instagram.
На одном кадре Клум нежится на кровати в одном только боди и босоножках на каблуках. В кадре также хорошо видно ее ягодицы.
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Второе фото черно-белое, на нем модель в том же виде, но уже в другой позе.
Немецкая топ-модель Хайди Клум поделилась кадрами, на которых она изображена только в сексуальном боди.
Об этом пишет Хроникаа.инфо со ссылкой на 24tv.
44-летняя Хайди выложила пикантные снимки в своем Instagram.
На одном кадре Клум нежится на кровати в одном только боди и босоножках на каблуках. В кадре также хорошо видно ее ягодицы.
Читайте также: Настя Каменских похвасталась стройными ножками в соблазнительных леггинсах
Второе фото черно-белое, на нем модель в том же виде, но уже в другой позе.
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