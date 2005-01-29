Ольгу Сумскую похвалили за стильный наряд и очаровательный макияж

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

На своей страничке в Инстаграме украинская "Роксолана" похвалилась новыми фото с гастролей в Херсоне. На фото Ольга Сумская запечатлена с букетами роз и лакированном плаще."Прекраснейшая девушка на свете!", "Я в восторге! Восхищении!", "Шикарна ведуча і актриса!", "Вечно молода и красива!!!", - посыпались тут же подобные комментарии от восторженных подписчиков актрисы.Действительно, Ольга Сумская выглядит потрясающе, не смотря на то, что годы идут. Многим подписчицам актрисы интересно то, как ей удается сохранять свою молодость в течение стольких лет.