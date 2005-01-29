Раздел: Культура
Ольгу Сумскую похвалили за стильный наряд и очаровательный макияж
Актриса снова очаровала своих фолловеров в Инстаграме.
На своей страничке в Инстаграме украинская "Роксолана" похвалилась новыми фото с гастролей в Херсоне. На фото Ольга Сумская запечатлена с букетами роз и лакированном плаще.
"Прекраснейшая девушка на свете!", "Я в восторге! Восхищении!", "Шикарна ведуча і актриса!", "Вечно молода и красива!!!", - посыпались тут же подобные комментарии от восторженных подписчиков актрисы.
Читайте также: Loboda очаровала фанатов загадочным образом и модным "прикидом"
Действительно, Ольга Сумская выглядит потрясающе, не смотря на то, что годы идут. Многим подписчицам актрисы интересно то, как ей удается сохранять свою молодость в течение стольких лет.
На своей страничке в Инстаграме украинская "Роксолана" похвалилась новыми фото с гастролей в Херсоне. На фото Ольга Сумская запечатлена с букетами роз и лакированном плаще.
"Прекраснейшая девушка на свете!", "Я в восторге! Восхищении!", "Шикарна ведуча і актриса!", "Вечно молода и красива!!!", - посыпались тут же подобные комментарии от восторженных подписчиков актрисы.
Читайте также: Loboda очаровала фанатов загадочным образом и модным "прикидом"
Действительно, Ольга Сумская выглядит потрясающе, не смотря на то, что годы идут. Многим подписчицам актрисы интересно то, как ей удается сохранять свою молодость в течение стольких лет.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
300
0
Оставьте свой комментарий