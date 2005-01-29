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Раздел: Культура  
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Ольгу Сумскую похвалили за стильный наряд и очаровательный макияж

Ольгу Сумскую похвалили за стильный наряд и очаровательный макияжАктриса снова очаровала своих фолловеров в Инстаграме.

На своей страничке в Инстаграме украинская "Роксолана" похвалилась новыми фото с гастролей в Херсоне. На фото Ольга Сумская запечатлена с букетами роз и лакированном плаще.

"Прекраснейшая девушка на свете!", "Я в восторге! Восхищении!", "Шикарна ведуча і актриса!", "Вечно молода и красива!!!", - посыпались тут же подобные комментарии от восторженных подписчиков актрисы.

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Действительно, Ольга Сумская выглядит потрясающе, не смотря на то, что годы идут. Многим подписчицам актрисы интересно то, как ей удается сохранять свою молодость в течение стольких лет.

Ольгу Сумскую похвалили за стильный наряд и очаровательный макияж
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 Теги: Ольга Сумская, образ, комплименты

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Сегодня, 10:56 » Автор: Валерия Янобекова
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