Раздел: Культура
Кэти Перри заинтриговала странным снимком
Фанаты раздумывают, как певица может быть связана с биткоинами.
Звезда Кэти Перри поделилась свежим снимком своего оригинального маникюра, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.
Популярная певица Кэти Перри не перестает эпатировать фанатов не только текстами песен и поведением, но и экспериментами над собственной внешностью.
Теперь звезда поделилась свежим снимком своего маникюра в стиле «Крипто-валюта». Многие подписчики успели оценить столь необычный дизайн, а передовые мастера ногтевого сервиса предрекли появление нового тренда.
Читайте также: Александр Кривошапко показал редкий снимок
Отмечается, что сочетание нескольких денежных элементов также актуально в летних коллекциях именитых модельеров.
Звезда Кэти Перри поделилась свежим снимком своего оригинального маникюра, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.
Популярная певица Кэти Перри не перестает эпатировать фанатов не только текстами песен и поведением, но и экспериментами над собственной внешностью.
Теперь звезда поделилась свежим снимком своего маникюра в стиле «Крипто-валюта». Многие подписчики успели оценить столь необычный дизайн, а передовые мастера ногтевого сервиса предрекли появление нового тренда.
Читайте также: Александр Кривошапко показал редкий снимок
Отмечается, что сочетание нескольких денежных элементов также актуально в летних коллекциях именитых модельеров.
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