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Раздел: Культура  
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Кэти Перри заинтриговала странным снимком

Кэти Перри заинтриговала странным снимком Фанаты раздумывают, как певица может быть связана с биткоинами.

Звезда Кэти Перри поделилась свежим снимком своего оригинального маникюра, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.

Популярная певица Кэти Перри не перестает эпатировать фанатов не только текстами песен и поведением, но и экспериментами над собственной внешностью.

Теперь звезда поделилась свежим снимком своего маникюра в стиле «Крипто-валюта». Многие подписчики успели оценить столь необычный дизайн, а передовые мастера ногтевого сервиса предрекли появление нового тренда.

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Отмечается, что сочетание нескольких денежных элементов также актуально в летних коллекциях именитых модельеров.

Кэти Перри заинтриговала странным снимком

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Сегодня, 23:35 » Автор: Евгений Шевченко
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