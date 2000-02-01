Вика из "НеАнгелов" похвасталась фигурой в ярком купальнике

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Виктория (Екатерина) Смеюха уже вернулась в Киев из отпуска, который она провела в Кении, но жаркими фотками продолжает активно хвастаться в социальной сети.На этот раз Вика продемонстрировала аппетитные формы в красном купальнике, имеющем сексуальное декольте, которое можно еще больше увеличивать с помощью молнии.Подписала певица этот снимок так: "По лабиринтам памяти нет смысла.. Ходить-бродить... Известен каждый шаг. Я в красное запеленаю мысли..".Подписчики солистки "НеАнгелов" вне себя от восторга, что неудивительно, ведь о такой фигуре, как у Виктории, мечтает каждая женщина.