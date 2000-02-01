Раздел: Культура
Вика из "НеАнгелов" похвасталась фигурой в ярком купальнике
Певица сфотографировалась в сдельном купальнике и поделилась снимком в Инстаграме.
Виктория (Екатерина) Смеюха уже вернулась в Киев из отпуска, который она провела в Кении, но жаркими фотками продолжает активно хвастаться в социальной сети.
На этот раз Вика продемонстрировала аппетитные формы в красном купальнике, имеющем сексуальное декольте, которое можно еще больше увеличивать с помощью молнии.
Подписала певица этот снимок так: "По лабиринтам памяти нет смысла.. Ходить-бродить... Известен каждый шаг. Я в красное запеленаю мысли..".
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Подписчики солистки "НеАнгелов" вне себя от восторга, что неудивительно, ведь о такой фигуре, как у Виктории, мечтает каждая женщина.
Виктория (Екатерина) Смеюха уже вернулась в Киев из отпуска, который она провела в Кении, но жаркими фотками продолжает активно хвастаться в социальной сети.
На этот раз Вика продемонстрировала аппетитные формы в красном купальнике, имеющем сексуальное декольте, которое можно еще больше увеличивать с помощью молнии.
Подписала певица этот снимок так: "По лабиринтам памяти нет смысла.. Ходить-бродить... Известен каждый шаг. Я в красное запеленаю мысли..".
Читайте также: Ольга Сумская восхитила помолодевшим видом
Подписчики солистки "НеАнгелов" вне себя от восторга, что неудивительно, ведь о такой фигуре, как у Виктории, мечтает каждая женщина.
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