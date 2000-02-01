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Раздел: Культура  
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Даша Астафьева расстроила фанатов лицом без косметики

Даша Астафьева расстроила фанатов лицом без косметикиПоклонники удивлены.

Известная певица и звезда Playboy Даша Астафьева нечасто публикует фотографии без макияжа в своем Инстаграме.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

Впрочем, и такие фото появляются в аккаунте звезды, как вот на днях, когда Даша решила поделиться фото с отдыха в Таиланде.

На фото Даша показывает лицо совсем без мейк-апа, демонстрируя веснушки и удивляя фанов, которые привыкли к грубой и сексуальной Астафьевой.

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"Леопард во мне затих здесь ...", - прокомментировала звезда селфи.

Даша Астафьева расстроила фанатов лицом без косметики
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 Теги: Даша Астафьева, культура

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Вчера, 23:57 » Автор: Наталия Невская
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