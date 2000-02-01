Раздел: Культура
Даша Астафьева расстроила фанатов лицом без косметики
Поклонники удивлены.
Известная певица и звезда Playboy Даша Астафьева нечасто публикует фотографии без макияжа в своем Инстаграме.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
Впрочем, и такие фото появляются в аккаунте звезды, как вот на днях, когда Даша решила поделиться фото с отдыха в Таиланде.
На фото Даша показывает лицо совсем без мейк-апа, демонстрируя веснушки и удивляя фанов, которые привыкли к грубой и сексуальной Астафьевой.
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"Леопард во мне затих здесь ...", - прокомментировала звезда селфи.
Известная певица и звезда Playboy Даша Астафьева нечасто публикует фотографии без макияжа в своем Инстаграме.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
Впрочем, и такие фото появляются в аккаунте звезды, как вот на днях, когда Даша решила поделиться фото с отдыха в Таиланде.
На фото Даша показывает лицо совсем без мейк-апа, демонстрируя веснушки и удивляя фанов, которые привыкли к грубой и сексуальной Астафьевой.
Читайте также: Бритни Спирс показала стройную фигуру в шортиках и топе
"Леопард во мне затих здесь ...", - прокомментировала звезда селфи.
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