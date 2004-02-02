» » Бывшая невеста Козловского восхитила фигурой в купальнике
Раздел: Культура  
0

Бывшая невеста Козловского восхитила фигурой в купальнике

Бывшая невеста Козловского восхитила фигурой в купальникеРамина Эсхакзай похвасталась очередным снимком с отдыха.

Рамина несколько дней назад пообещала, что перестает спамить отпускными фотками в Инстаграме, так как уже вернулась домой. Но не тут то было, экс-участница шоу "Холостяк" накануне поделилась новым снимком, на котором она запечатлена в сдельном купальнике и с кокосом в руках.

Подписала бывшая невеста Виталия Козловского свое пляжное фото в купальнике так: "Только пообещала , что больше летних фоток не будет, как фотограф прислала снимки из острова! Потерпите ещё чуть-чуть?".

Читайте также: 51-летняя Синди Кроуфорд восхитила стройной фигурой

За пару часов после публикации под пляжным фото Рамины накопилось много комплиментов, адресованных ее фигуре, а количество лайков перевалило за три с лишним тысячи.

Бывшая невеста Козловского восхитила фигурой в купальнике
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Рамина Эсхакзай, фигура

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:55 » Автор: Валерия Янобекова
     418
     0

Похожие новости по теме

51-летняя Синди Кроуфорд восхитила стройной фигурой 51-летняя Синди Кроуфорд восхитила стройной фигурой

Новая фотосессия вышла на славу.

Экс-невеста Козловского выложила в Сеть пикантное фото Экс-невеста Козловского выложила в Сеть пикантное фото

Рамина Эсхакзай похвасталась фотографией в модном купальнике.

Бывшая девушка Козловского восхитила фотками в откровенном купальнике Бывшая девушка Козловского восхитила фотками в откровенном купальнике

Рамина отлично проводит время на Бали.

Экс-невеста Козловского похвасталась фигурой в купальнике Экс-невеста Козловского похвасталась фигурой в купальнике

Рамина Эсхакзай отправилась на отдых в райское местечко.

Невеста Виталия Козловского озадачила публику нелепой фотографией Невеста Виталия Козловского озадачила публику нелепой фотографией

Рамина Эсхакзай участвует в конкурсе журнала "Playboy", но по мнению ее же подписчиков в соцсети - фото она выбрала неудачное.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх