Бывшая невеста Козловского восхитила фигурой в купальнике

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Рамина несколько дней назад пообещала, что перестает спамить отпускными фотками в Инстаграме, так как уже вернулась домой. Но не тут то было, экс-участница шоу "Холостяк" накануне поделилась новым снимком, на котором она запечатлена в сдельном купальнике и с кокосом в руках.Подписала бывшая невеста Виталия Козловского свое пляжное фото в купальнике так: "Только пообещала , что больше летних фоток не будет, как фотограф прислала снимки из острова! Потерпите ещё чуть-чуть?".За пару часов после публикации под пляжным фото Рамины накопилось много комплиментов, адресованных ее фигуре, а количество лайков перевалило за три с лишним тысячи.