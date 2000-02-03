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Раздел: Культура  
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В коллективе Потапа появился необычный артист

В коллективе Потапа появился необычный артистК команде Потапа на репетициях присоединился милый питомец.

В микроблоге Потапа появилась новая интересная публикация, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

На видео снята репетиция коллектива «Mozgi». Самое забавное, что за процессом наблюдает милая лохматая собачка, в которую тут же влюбились все подписчики.

«We are not Alone ;Mozgi Tour 2018 Мы не одни», — подписал Потап свою публикацию.

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Следует отметить, что помимо тура с коллективом он занят и в проекте «Голос страны», где является членом жюри вместе с Тиной Кароль, Сергеем Бабкиным и Джамалой.

В коллективе Потапа появился необычный артист
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 Теги: Потап, собака

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Вчера, 23:43 » Автор: Татьяна Ларина
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