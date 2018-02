В коллективе Потапа появился необычный артист

В микроблоге Потапа появилась новая интересная публикация, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka На видео снята репетиция коллектива «Mozgi». Самое забавное, что за процессом наблюдает милая лохматая собачка, в которую тут же влюбились все подписчики.«We are not Alone ;Mozgi Tour 2018 Мы не одни», — подписал Потап свою публикацию.Следует отметить, что помимо тура с коллективом он занят и в проекте «Голос страны», где является членом жюри вместе с Тиной Кароль, Сергеем Бабкиным и Джамалой.