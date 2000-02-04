Раздел: Культура
Леди Гага отменяет гастроли и ложится в больницу
Певица испытывает сильные боли.
В заявлении промоутеров тура Леди Гага сообщается, что состояние звезды физически не позволяет ей выступить на живом концерте, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Не успела Леди Гага показать помолвочное кольцо на церемонии "Грэмми-2018", как поклонников обеспокоила новость о том, что певица отменила последние 10 концертов своего европейского турне из-за "сильной боли", сообщает nv.ua
В заявлении промоутеров тура Леди Гага сообщается, что состояние поп-звезды физически не позволяет ей выступить на живом концерте. "Вчера вечером Леди Гага обсудила ситуацию с медиками и приняла нелегкое решение сойти с дистанции," – говорится в заявлении.
Сама Леди Гага извинилась перед поклонниками и написала в Twitter, что опечалена этим, но ей необходимо поправить здоровье.
Леди Гага больна фибромиалгией, из-за чего страдает сильными болями, бессоницей и повышенной утомляемостью.
В сентябре 2017 года звезда отменила концерт в Рио-де-Жанейро из-за плохого самочувствия. На странице в Instagram она сообщила, что из-за сильных болей ее госпитализировали.
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"Меня отвезли в больницу, это не просто боль в бедре или усталость от гастролей, это очень сильная боль. Я в хороших руках, здесь самые лучшие врачи. Бразилия, я так расстроена, что не смогу приехать на фестиваль "Rock in Rio". Я бы сделала все, что угодно, чтобы попасть туда, но сейчас я должна заботиться о своем здоровье. Я прошу вашего понимания и обещаю, что вернусь и скоро выступлю для вас. Мне очень жаль, я так сильно вас люблю, – написала Леди Гага.
В заявлении промоутеров тура Леди Гага сообщается, что состояние звезды физически не позволяет ей выступить на живом концерте, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Не успела Леди Гага показать помолвочное кольцо на церемонии "Грэмми-2018", как поклонников обеспокоила новость о том, что певица отменила последние 10 концертов своего европейского турне из-за "сильной боли", сообщает nv.ua
В заявлении промоутеров тура Леди Гага сообщается, что состояние поп-звезды физически не позволяет ей выступить на живом концерте. "Вчера вечером Леди Гага обсудила ситуацию с медиками и приняла нелегкое решение сойти с дистанции," – говорится в заявлении.
Сама Леди Гага извинилась перед поклонниками и написала в Twitter, что опечалена этим, но ей необходимо поправить здоровье.
Леди Гага больна фибромиалгией, из-за чего страдает сильными болями, бессоницей и повышенной утомляемостью.
В сентябре 2017 года звезда отменила концерт в Рио-де-Жанейро из-за плохого самочувствия. На странице в Instagram она сообщила, что из-за сильных болей ее госпитализировали.
Читайте также: Ани Лорак раскритиковали за очень откровенную одежду
"Меня отвезли в больницу, это не просто боль в бедре или усталость от гастролей, это очень сильная боль. Я в хороших руках, здесь самые лучшие врачи. Бразилия, я так расстроена, что не смогу приехать на фестиваль "Rock in Rio". Я бы сделала все, что угодно, чтобы попасть туда, но сейчас я должна заботиться о своем здоровье. Я прошу вашего понимания и обещаю, что вернусь и скоро выступлю для вас. Мне очень жаль, я так сильно вас люблю, – написала Леди Гага.
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