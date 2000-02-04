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Раздел: Культура  
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Ума Турман рассказала о подробностях домогательств Вайнштейна

Ума Турман рассказала о подробностях домогательств Вайнштейна Кроме этой актрисы, продюсера обвинили ещё более 40 женщин.

Голливудская актриса Ума Турман решила рассказать подробности домогательств со стороны продюсера Харви Вайнштейна, о которых ранее только намекнула, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.

По словам Турман, она знала Вайнштейна давно, поэтому не обращала внимание на предупреждающие знаки.

Она вспомнила их встречу в парижском отеле после выхода фильма "Криминальное чтиво".

Они спорили о сценарии в тот момент, когда продюсер неожиданно распахнул халат. Актриса посчитала это странным, но не почувствовала угрозы.

Второй инцидент произошел в лондонском отеле "Савой". Актриса рассказала, что Вайнштейн толкнул ее и попытался наброситься.

"Он делал всевозможные неприятные вещи, но не изнасиловал меня", - сказала Турман.

После этого она пригрозила продюсеру рассказать о поступке. Вайнштейн на это ответил, что уничтожит ее карьеру.

Представитель продюсера подтвердил изданию, что в Англии между Вайнштейном и Турман произошел инцидент. Он объяснил это тем, что неправильно понял ее сигналы в Париже. В сообщении отмечается, что Вайнштейн немедленно извинился.

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Напомним, ранее Турман поздравила всех в инстаграме с Днем благодарения, кроме Вайнштейна. Она написала: "рада, что это идет медленно - ты не заслуживаешь пули". Актриса также использовала хэштег #metoo, под которым публикуют рассказы о сексуальных домогательствах.
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Вчера, 23:58 » Автор: Евгений Шевченко
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