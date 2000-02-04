Раздел: Культура
Ума Турман рассказала о подробностях домогательств Вайнштейна
Кроме этой актрисы, продюсера обвинили ещё более 40 женщин.
Голливудская актриса Ума Турман решила рассказать подробности домогательств со стороны продюсера Харви Вайнштейна, о которых ранее только намекнула, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
По словам Турман, она знала Вайнштейна давно, поэтому не обращала внимание на предупреждающие знаки.
Она вспомнила их встречу в парижском отеле после выхода фильма "Криминальное чтиво".
Они спорили о сценарии в тот момент, когда продюсер неожиданно распахнул халат. Актриса посчитала это странным, но не почувствовала угрозы.
Второй инцидент произошел в лондонском отеле "Савой". Актриса рассказала, что Вайнштейн толкнул ее и попытался наброситься.
"Он делал всевозможные неприятные вещи, но не изнасиловал меня", - сказала Турман.
После этого она пригрозила продюсеру рассказать о поступке. Вайнштейн на это ответил, что уничтожит ее карьеру.
Представитель продюсера подтвердил изданию, что в Англии между Вайнштейном и Турман произошел инцидент. Он объяснил это тем, что неправильно понял ее сигналы в Париже. В сообщении отмечается, что Вайнштейн немедленно извинился.
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Напомним, ранее Турман поздравила всех в инстаграме с Днем благодарения, кроме Вайнштейна. Она написала: "рада, что это идет медленно - ты не заслуживаешь пули". Актриса также использовала хэштег #metoo, под которым публикуют рассказы о сексуальных домогательствах.
Голливудская актриса Ума Турман решила рассказать подробности домогательств со стороны продюсера Харви Вайнштейна, о которых ранее только намекнула, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.
По словам Турман, она знала Вайнштейна давно, поэтому не обращала внимание на предупреждающие знаки.
Она вспомнила их встречу в парижском отеле после выхода фильма "Криминальное чтиво".
Они спорили о сценарии в тот момент, когда продюсер неожиданно распахнул халат. Актриса посчитала это странным, но не почувствовала угрозы.
Второй инцидент произошел в лондонском отеле "Савой". Актриса рассказала, что Вайнштейн толкнул ее и попытался наброситься.
"Он делал всевозможные неприятные вещи, но не изнасиловал меня", - сказала Турман.
После этого она пригрозила продюсеру рассказать о поступке. Вайнштейн на это ответил, что уничтожит ее карьеру.
Представитель продюсера подтвердил изданию, что в Англии между Вайнштейном и Турман произошел инцидент. Он объяснил это тем, что неправильно понял ее сигналы в Париже. В сообщении отмечается, что Вайнштейн немедленно извинился.
Читайте также: Виктория Бекхэм призналась, сколько ей заплатили за возвращение в Spice Girls
Напомним, ранее Турман поздравила всех в инстаграме с Днем благодарения, кроме Вайнштейна. Она написала: "рада, что это идет медленно - ты не заслуживаешь пули". Актриса также использовала хэштег #metoo, под которым публикуют рассказы о сексуальных домогательствах.
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