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Раздел: Культура  
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Ирина Билык расстроила поклонников внешним видом

Ирина Билык расстроила поклонников внешним видомПевица очень похудела.

Ирины Билык действия не убегают далеко от слов: еще около месяца назад звезда рассказывала поклонникам о намерениях взяться за фигуру. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

А уже накануне на концерта в Конотопе певица поразила поклонников невероятно тонким видом.

Так, на концерте звезда появилась в черных брюках и рубашке, дополнив образ высокими каблуками и, хотя черный действительно делает визуально человека стройнее, даже без хитростей видно - певица сбросила лишнее.

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"Ирочка, вы так похудели!", "Как быстро похудела, прекрасно выглядишь", - пишут восторженные фаны.

Ирина Билык расстроила поклонников внешним видом
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 Теги: Ирина Билык, культура

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Сегодня, 12:04 » Автор: Наталия Невская
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