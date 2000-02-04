Раздел: Культура
Ирина Билык расстроила поклонников внешним видом
Певица очень похудела.
Ирины Билык действия не убегают далеко от слов: еще около месяца назад звезда рассказывала поклонникам о намерениях взяться за фигуру. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
А уже накануне на концерта в Конотопе певица поразила поклонников невероятно тонким видом.
Так, на концерте звезда появилась в черных брюках и рубашке, дополнив образ высокими каблуками и, хотя черный действительно делает визуально человека стройнее, даже без хитростей видно - певица сбросила лишнее.
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"Ирочка, вы так похудели!", "Как быстро похудела, прекрасно выглядишь", - пишут восторженные фаны.
Ирины Билык действия не убегают далеко от слов: еще около месяца назад звезда рассказывала поклонникам о намерениях взяться за фигуру. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
А уже накануне на концерта в Конотопе певица поразила поклонников невероятно тонким видом.
Так, на концерте звезда появилась в черных брюках и рубашке, дополнив образ высокими каблуками и, хотя черный действительно делает визуально человека стройнее, даже без хитростей видно - певица сбросила лишнее.
Читайте также: 42-летняя Анджелина Джоли "засветила" откровенный наряд
"Ирочка, вы так похудели!", "Как быстро похудела, прекрасно выглядишь", - пишут восторженные фаны.
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