Как две капли: Ольга Сумская показала фото старшей дочери

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27-летняя дочь Ольги Сумской от первого брака с Евгением Паперным перекрасилась и стала такой же блондиночкой, как и ее мама.В Инстаграме Ольга похвасталась свежим селфи дочери и подписала его так: "Артистка". В ответ актриса и заодно ее не менее знаменитая дочь получили массу комплиментов.Большинство фолловеров Сумской написали, что с первого взгляда решили будто перед ними Ольга, но только в молодости. Таким образом, поклонники проявили свое восхищение тем, как Антонина Паперная похожа на свою маму.Почти 14 тысяч человек оценили новое фото Тони Паперной при помощи лайков и это всего за одну ночь.