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Раздел: Культура  
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Как две капли: Ольга Сумская показала фото старшей дочери

Как две капли: Ольга Сумская показала фото старшей дочериУкраинская актриса поделилась в Инстаграме фотографией старшей дочери.

27-летняя дочь Ольги Сумской от первого брака с Евгением Паперным перекрасилась и стала такой же блондиночкой, как и ее мама.

В Инстаграме Ольга похвасталась свежим селфи дочери и подписала его так: "Артистка". В ответ актриса и заодно ее не менее знаменитая дочь получили массу комплиментов.

Большинство фолловеров Сумской написали, что с первого взгляда решили будто перед ними Ольга, но только в молодости. Таким образом, поклонники проявили свое восхищение тем, как Антонина Паперная похожа на свою маму.

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Почти 14 тысяч человек оценили новое фото Тони Паперной при помощи лайков и это всего за одну ночь.

Как две капли: Ольга Сумская показала фото старшей дочери
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 Теги: Ольга Сумская, дочь

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Сегодня, 12:23 » Автор: Валерия Янобекова
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