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Раздел: Культура  
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Ирина Билык порадовала цветущим видом

Ирина Билык порадовала цветущим видомПевица радует поклонников своими образами во всеукраинском туре "Без грима".

Только ленивый не заметил, как в последнее время Ирина Билык похорошела. Она похудела, сменила прическу и отправилась в гастрольный тур по Украине со своей новой программой "Без грима".

В Инстаграме артистка, по традиции, поделилась фотографиями с очередного концерта. На этот раз Ирина порадовала фанатов из Харькова.

Подписала певица свои фото так: "Харьков, спасибо за тёплый приём, Николаев, встречай....лечу...".

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В комментариях под фото Билык фолловеры искупали ее в комплиментах за цветущий вид и прекрасные новые, а также всем известные, песни: "Невероятная, прекрасная, любимая!", "Очень красивая! Стройная! Роскошная!!!", "Как всегда, прекрасна!!!", "Красавица))) Звезда на все века!".

Ирина Билык порадовала цветущим видом

Ирина Билык порадовала цветущим видом

Ирина Билык порадовала цветущим видом

Ирина Билык порадовала цветущим видом
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 Теги: Ирина Билык, красота, образ

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Сегодня, 12:15 » Автор: Валерия Янобекова
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