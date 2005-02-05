Раздел: Культура
Ирина Билык порадовала цветущим видом
Певица радует поклонников своими образами во всеукраинском туре "Без грима".
Только ленивый не заметил, как в последнее время Ирина Билык похорошела. Она похудела, сменила прическу и отправилась в гастрольный тур по Украине со своей новой программой "Без грима".
В Инстаграме артистка, по традиции, поделилась фотографиями с очередного концерта. На этот раз Ирина порадовала фанатов из Харькова.
Подписала певица свои фото так: "Харьков, спасибо за тёплый приём, Николаев, встречай....лечу...".
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В комментариях под фото Билык фолловеры искупали ее в комплиментах за цветущий вид и прекрасные новые, а также всем известные, песни: "Невероятная, прекрасная, любимая!", "Очень красивая! Стройная! Роскошная!!!", "Как всегда, прекрасна!!!", "Красавица))) Звезда на все века!".
Только ленивый не заметил, как в последнее время Ирина Билык похорошела. Она похудела, сменила прическу и отправилась в гастрольный тур по Украине со своей новой программой "Без грима".
В Инстаграме артистка, по традиции, поделилась фотографиями с очередного концерта. На этот раз Ирина порадовала фанатов из Харькова.
Подписала певица свои фото так: "Харьков, спасибо за тёплый приём, Николаев, встречай....лечу...".
Читайте также: Надя Мейхер и ее подопечная появились вместе на светском мероприятии
В комментариях под фото Билык фолловеры искупали ее в комплиментах за цветущий вид и прекрасные новые, а также всем известные, песни: "Невероятная, прекрасная, любимая!", "Очень красивая! Стройная! Роскошная!!!", "Как всегда, прекрасна!!!", "Красавица))) Звезда на все века!".
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