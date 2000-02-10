Раздел: Культура
Санта Димопулос поделилась откровенным фото на природе
Певица вызвала у поклонников настоящее восхищение.
Смугаля и невероятно красивая Санта Димопулос похвасталась в социальной сети новым фото. На нем она запечатлена в откровенном топе и юбке из фатина. Стоит отметить, что черный цвет певице очень идет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на WWWoman.
В своем комментарии к фото Санты поинтересовалась у подписчиков о книгах, которые могли изменить их жизнь, перевернуть с ног на голову. Поэтому фолловеры продолжают до сих пор бурно комментировать новое фото Димопулос и заодно отвечать на заданный ею вопрос.
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От комплиментов Санте не отбиться еще долго. Ее внешность — объект для подражания среди женщин и восхищения — в кругу мужчин.
Смугаля и невероятно красивая Санта Димопулос похвасталась в социальной сети новым фото. На нем она запечатлена в откровенном топе и юбке из фатина. Стоит отметить, что черный цвет певице очень идет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на WWWoman.
В своем комментарии к фото Санты поинтересовалась у подписчиков о книгах, которые могли изменить их жизнь, перевернуть с ног на голову. Поэтому фолловеры продолжают до сих пор бурно комментировать новое фото Димопулос и заодно отвечать на заданный ею вопрос.
Читайте также: Влад Яма подписал контракт с известным телеканалом
От комплиментов Санте не отбиться еще долго. Ее внешность — объект для подражания среди женщин и восхищения — в кругу мужчин.
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