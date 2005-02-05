Раздел: Культура
Настя Каменских удивила пикантной фоткой с известным репером
Девушка отдохнула в Майами.
Украинская исполнительница Настя Каменских недавно отдыхала в Майями, но не одна, передает Хроника.инфо со ссылкой на storinka.com.ua.
Компанию артистке составил продюсер Потап, а также участник группы «Время и Стекло».
Но певица решила не ограничиваться фото, поэтому записала видео о том, как звезды проводят время, чем занимаются в США, и каких сюрпризов стоит ждать фанатам.
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Просмотреть ролик можно на официальном youtube-канале Каменских.
Украинская исполнительница Настя Каменских недавно отдыхала в Майями, но не одна, передает Хроника.инфо со ссылкой на storinka.com.ua.
Компанию артистке составил продюсер Потап, а также участник группы «Время и Стекло».
Но певица решила не ограничиваться фото, поэтому записала видео о том, как звезды проводят время, чем занимаются в США, и каких сюрпризов стоит ждать фанатам.
Читайте также: Настя Каменских удивила сходством с Зеленским
Просмотреть ролик можно на официальном youtube-канале Каменских.
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