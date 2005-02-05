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Раздел: Культура  
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Настя Каменских удивила пикантной фоткой с известным репером

Настя Каменских удивила пикантной фоткой с известным реперомДевушка отдохнула в Майами.

Украинская исполнительница Настя Каменских недавно отдыхала в Майями, но не одна, передает Хроника.инфо со ссылкой на storinka.com.ua.

Компанию артистке составил продюсер Потап, а также участник группы «Время и Стекло».

Но певица решила не ограничиваться фото, поэтому записала видео о том, как звезды проводят время, чем занимаются в США, и каких сюрпризов стоит ждать фанатам.

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Просмотреть ролик можно на официальном youtube-канале Каменских.

Настя Каменских удивила пикантной фоткой с известным репером


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 Теги: Настя Каменских, репер

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Сегодня, 13:27 » Автор: Анна Мартынова
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