Mercedes выпустит электрическую модель популярного фургона

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Известная украинская певица, актриса, модель и бывшая солистка легендарного девичьего коллектива «ВИА Гра» Вера Брежнева не привыкла отказывать себе любимой в маленьких женских радостях и капризах, даже в том случае, если они стоят больше четверти миллиона долларов. Как сообщают российские представители средств массовой