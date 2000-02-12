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Mercedes выпустит электрическую модель популярного фургона
Mercedes-Benz анонсировал электрическую модель фургона Sprinter, который очень популярен среди европейских коммунальных предприятий и компаний, занимающихся доставкой. Деталей о том, каким будет eSprinter, пока нет. Предполагается, что Mercedes будет предлагать фургоны в самых различных комплектациях, в зависимости от нужд каждой организации. Известно, что это будет «городская модель», не рассчитанная на дальние переезды.
В эксплуатации электрические фургоны будут стоить примерно столько же, сколько дизельные, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24news. По словам Mercedes, они создают eSprinter исключительно ради заботы об окружающей среде, а не для того, чтобы организации могли экономить на горючем. Однако, в некоторых случаях электрический Sprinter обойдется дешевле дизельных аналогов: его заряда хватит на полный рабочий день в Лондоне, но при этом не нужно будет платить налог на ДВС.
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К тому же, eSprinter будет полностью подключенной моделью. Им можно будет удаленно управлять с помощью смартфона. Допустим, включить подогрев, пока вы катаетесь на лыжах, чтобы по возвращении вернуться в теплый фургон.
В продажу eSprinter поступит в 2019 году, точная дата пока не называется. Даже если выпуск электрического фургона Mercedes немного задержится, он все равно произведет небольшую революцию в своем сегменте. Поскольку это один из самых популярных автомобилей в регионе, замена дизельной версии на электрическую сможет существенно снизить уровень загрязнения воздуха в Европе.
Mercedes-Benz официально приступил к выполнению своего грандиозного плана по электрификации бренда. В ближайшие пять лет компания построит шесть новых заводов на трех континентах — в Германии, Франции, США и Китае, а также создаст «глобальную сеть» мини-фабрик по выпуску аккумуляторов. Первые электрические версии всех моделей Mercedes-Benz, включая Smart, появятся к 2022 году.
В эксплуатации электрические фургоны будут стоить примерно столько же, сколько дизельные, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24news. По словам Mercedes, они создают eSprinter исключительно ради заботы об окружающей среде, а не для того, чтобы организации могли экономить на горючем. Однако, в некоторых случаях электрический Sprinter обойдется дешевле дизельных аналогов: его заряда хватит на полный рабочий день в Лондоне, но при этом не нужно будет платить налог на ДВС.
Читайте также: Mercedes представил интерьер фургона Sprinter нового поколения
К тому же, eSprinter будет полностью подключенной моделью. Им можно будет удаленно управлять с помощью смартфона. Допустим, включить подогрев, пока вы катаетесь на лыжах, чтобы по возвращении вернуться в теплый фургон.
В продажу eSprinter поступит в 2019 году, точная дата пока не называется. Даже если выпуск электрического фургона Mercedes немного задержится, он все равно произведет небольшую революцию в своем сегменте. Поскольку это один из самых популярных автомобилей в регионе, замена дизельной версии на электрическую сможет существенно снизить уровень загрязнения воздуха в Европе.
Mercedes-Benz официально приступил к выполнению своего грандиозного плана по электрификации бренда. В ближайшие пять лет компания построит шесть новых заводов на трех континентах — в Германии, Франции, США и Китае, а также создаст «глобальную сеть» мини-фабрик по выпуску аккумуляторов. Первые электрические версии всех моделей Mercedes-Benz, включая Smart, появятся к 2022 году.
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