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Раздел: Культура  
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Увеличенная грудь Светланы Лободы не понравилась поклонникам

Увеличенная грудь Светланы Лободы не понравилась поклонникам Певицу раскритиковали на её же странице в Instagram.

Светлана Лобода опубликовала в своем Инстаграм фото в синем платье с большим декольте. Поклонники раскритиковали грудь исполнительницы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Час Пик.

По их мнению, новая грудь Лободы только портит ее фигуру.

"Неестественно смотрится грудь", "боже мой, что с грудью то?", "Откуда тити взялись, вот только не было,надо убавить немного,многовато надули, но умрёшь со смеху, сама красотка, титьками все испортила".

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"Да а грудь ужасная ну правда", "Это просто финиш... Чем дальше, тем страшнее... Сначала губы, потом грудь...почему никто из близких не скажет то.. Или думаешь, что завидуют?", - комментируют в соцсети.

Увеличенная грудь Светланы Лободы не понравилась поклонникам
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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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