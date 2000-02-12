Раздел: Культура
Увеличенная грудь Светланы Лободы не понравилась поклонникам
Певицу раскритиковали на её же странице в Instagram.
Светлана Лобода опубликовала в своем Инстаграм фото в синем платье с большим декольте. Поклонники раскритиковали грудь исполнительницы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Час Пик.
По их мнению, новая грудь Лободы только портит ее фигуру.
"Неестественно смотрится грудь", "боже мой, что с грудью то?", "Откуда тити взялись, вот только не было,надо убавить немного,многовато надули, но умрёшь со смеху, сама красотка, титьками все испортила".
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"Да а грудь ужасная ну правда", "Это просто финиш... Чем дальше, тем страшнее... Сначала губы, потом грудь...почему никто из близких не скажет то.. Или думаешь, что завидуют?", - комментируют в соцсети.
Светлана Лобода опубликовала в своем Инстаграм фото в синем платье с большим декольте. Поклонники раскритиковали грудь исполнительницы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Час Пик.
По их мнению, новая грудь Лободы только портит ее фигуру.
"Неестественно смотрится грудь", "боже мой, что с грудью то?", "Откуда тити взялись, вот только не было,надо убавить немного,многовато надули, но умрёшь со смеху, сама красотка, титьками все испортила".
Читайте также: У Сергея Соседова выявили опасные заболевания
"Да а грудь ужасная ну правда", "Это просто финиш... Чем дальше, тем страшнее... Сначала губы, потом грудь...почему никто из близких не скажет то.. Или думаешь, что завидуют?", - комментируют в соцсети.
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