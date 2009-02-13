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Раздел: Культура  
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Ольга Сумская показала свежее селфи с мужем

Ольга Сумская показала свежее селфи с мужемАктриса гастролирует вместе с мужем.

Ольга Сумская поделилась в Инстаграме новой фотографией, на которой она запечатлена с супругом Виталием Борисюком. Подписала семейный кадр актриса так: "Дякуємо, Одесо! Місто романтики і любові!".

Почти семь тысяч подписчиков Ольги Сумской не смогли пройти мимо ее нового селфи с мужем и нажали на сердечко под ним.

Стоит отметить, что Ольга Сумская с 1996 года состоит в официальном браке с Виталием Борисюком, а их общей дочери Анне в марте исполнится 16 лет.

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"Прекрасна пара!", "Найкращі і любимі наші!", "Солодка парочка! Довгих років разом в коханні і радості!", "Дуже гарна пара!", - вот такими комплиментами осыпали актерскую чету.

Ольга Сумская показала свежее селфи с мужем
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 Теги: Ольга Сумская, муж

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Сегодня, 13:56 » Автор: Валерия Янобекова
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