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Раздел: Культура  
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Кейт Мосс призналась, как она попала в модельный бизнес

Кейт Мосс призналась, как она попала в модельный бизнес Предложение стать моделью сделал неизвестный мужчина.

Судьбоносная встреча произошла неподалеку от здания аэропорта, где Кейт Мосс курила в ожидании своего рейса, дабы отправится домой после масштабного семейного праздника, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

К невзрачной, на первый взгляд, девочке подошел брат основательницы агентства Storm Models Сары Дукас, сделав ее предложение начать карьеру модели.

По словам актрисы и модели, ее никогда не считали красавицей, поскольку она была невысокого роста с кривыми ногами и зубами, но подобный комплимент от взрослого мужчины заставил ее поверить в собственную неотразимость.

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Однако сейчас звезда считает, что она попала в мир модельного бизнеса слишком рано и никогда не позволит так поступить своей 15-летней дочке, которая должна успеть насладиться детством прежде всего.
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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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