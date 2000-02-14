Раздел: Культура
Кейт Мосс призналась, как она попала в модельный бизнес
Предложение стать моделью сделал неизвестный мужчина.
Судьбоносная встреча произошла неподалеку от здания аэропорта, где Кейт Мосс курила в ожидании своего рейса, дабы отправится домой после масштабного семейного праздника, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
К невзрачной, на первый взгляд, девочке подошел брат основательницы агентства Storm Models Сары Дукас, сделав ее предложение начать карьеру модели.
По словам актрисы и модели, ее никогда не считали красавицей, поскольку она была невысокого роста с кривыми ногами и зубами, но подобный комплимент от взрослого мужчины заставил ее поверить в собственную неотразимость.
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Однако сейчас звезда считает, что она попала в мир модельного бизнеса слишком рано и никогда не позволит так поступить своей 15-летней дочке, которая должна успеть насладиться детством прежде всего.
Судьбоносная встреча произошла неподалеку от здания аэропорта, где Кейт Мосс курила в ожидании своего рейса, дабы отправится домой после масштабного семейного праздника, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
К невзрачной, на первый взгляд, девочке подошел брат основательницы агентства Storm Models Сары Дукас, сделав ее предложение начать карьеру модели.
По словам актрисы и модели, ее никогда не считали красавицей, поскольку она была невысокого роста с кривыми ногами и зубами, но подобный комплимент от взрослого мужчины заставил ее поверить в собственную неотразимость.
Читайте также: Регина Тодоренко поделилась откровениями о личной жизни
Однако сейчас звезда считает, что она попала в мир модельного бизнеса слишком рано и никогда не позволит так поступить своей 15-летней дочке, которая должна успеть насладиться детством прежде всего.
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