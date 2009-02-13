Оля Горбачева поделилась трогательным семейным фото

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В Инстаграме Оля Горбачева поделилась семейной фотографией и вызвала бурю положительных откликов в свой адрес со стороны пользователей соцсети.Подписала певица семейный кадр отрывком из недавнего интервью: "“Яким був найбільш кумедний випадок, курйоз, який відбувався з Вами в День закоханих? - Чоловік подарував мені крем для “зрілої шкіри”... Я подякувала і сказала, що з радістю приймаю цей подарунок на 14 лютого 2032 року, а в цьому році прошу вигадати щось романтичне... Він швидко виправив ситуацію і буде тепер відпочивати в 32-му...»"."Прекрасная пара и Оля очень мудрая!", "Вы красивая пара!", "Як мудро Ви вчинили!", - и еще много подобных комментариев написали подписчики Горбачевой под ее фото с Юрием Никитиным.