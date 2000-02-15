» » Канье Уэст будет выпускать одежду под брендом "Красный октябрь"
Раздел: Культура  
0

Канье Уэст будет выпускать одежду под брендом "Красный октябрь"

Канье Уэст будет выпускать одежду под брендом "Красный октябрь" Ассортимент Red October будет включать мужскую, женскую и детскую одежду.

Канье Уэст — артист предприимчивый. Вместо того, что тратить свой капитал куда ни попадя, он делает выгодный бизнес, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

Также реперу повезло с женой, которая точно знает, как выгодно инвестировать деньги.

Кто не знает, у Канье Уэста уже есть своя линия одежды и обуви Yeezy, которую, к слову, обожает его любимая Ким Кардашьян, тем самым делая мужу бесплатную рекламу.

Стоит признать, совмещать управление маркой и музыкальную карьеру знаменитому реперу было сложно.

Напомним, что у Канье однажды случился нервный срыв, после чего его госпитализировали в одну из клиник Лос-Анджелеса, где артисту предстояло пройти психиатрическое обследование. Тогда выяснилось, что у знаменитости депрессия — одна из самых популярных заграничных болезней.

Но, похоже, сейчас у звездного семейства все отлично, поэтому Уэст решил снова проверить себя на прочность. Несколько лет назад вместе с Nike музыкант выпустил кроссовки под названием Red October, которые имели колоссальный успех.

Теперь же Канье пришла идея зарегистрировать Red October, как товарный знак, и выпускать под ним мужскую, женскую и детскую одежду, нижнее белье, аксессуары и обувь.

Читайте также: Секс-скандал с Вайнштейном стал причиной самоубийства в Голливуде

Пока не понятно, как артист собирается совмещать бизнес, музыкальную карьеру и отцовство. Ведь недавно Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в третий раз!
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
     92
     0

Похожие новости по теме

Канье Уэста выписали из больницы Канье Уэста выписали из больницы

Похоже, состояние Канье Уэста, наконец, стабилизировалось.

Канье Уэста отправили на принудительное лечение Канье Уэста отправили на принудительное лечение

У мужа Ким Кардашьян проблемы с психикой.

У Ким Кардашьян и Канье Уэст разладились отношения У Ким Кардашьян и Канье Уэст разладились отношения

У супругов разные взгляды на воспитание детей.

Дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста нарядили в Balmain Дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста нарядили в Balmain

Двухлетняя Норт Уэст удивляет дорогими костюмами.

Ким Кардашян и Канье Уэст купили новый дом за $20 млн Ким Кардашян и Канье Уэст купили новый дом за $20 млн

Свой предыдущий дом молодожены намерены продать.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх