Раздел: Культура
Канье Уэст будет выпускать одежду под брендом "Красный октябрь"
Ассортимент Red October будет включать мужскую, женскую и детскую одежду.
Канье Уэст — артист предприимчивый. Вместо того, что тратить свой капитал куда ни попадя, он делает выгодный бизнес, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Также реперу повезло с женой, которая точно знает, как выгодно инвестировать деньги.
Кто не знает, у Канье Уэста уже есть своя линия одежды и обуви Yeezy, которую, к слову, обожает его любимая Ким Кардашьян, тем самым делая мужу бесплатную рекламу.
Стоит признать, совмещать управление маркой и музыкальную карьеру знаменитому реперу было сложно.
Напомним, что у Канье однажды случился нервный срыв, после чего его госпитализировали в одну из клиник Лос-Анджелеса, где артисту предстояло пройти психиатрическое обследование. Тогда выяснилось, что у знаменитости депрессия — одна из самых популярных заграничных болезней.
Но, похоже, сейчас у звездного семейства все отлично, поэтому Уэст решил снова проверить себя на прочность. Несколько лет назад вместе с Nike музыкант выпустил кроссовки под названием Red October, которые имели колоссальный успех.
Теперь же Канье пришла идея зарегистрировать Red October, как товарный знак, и выпускать под ним мужскую, женскую и детскую одежду, нижнее белье, аксессуары и обувь.
Читайте также: Секс-скандал с Вайнштейном стал причиной самоубийства в Голливуде
Пока не понятно, как артист собирается совмещать бизнес, музыкальную карьеру и отцовство. Ведь недавно Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в третий раз!
Канье Уэст — артист предприимчивый. Вместо того, что тратить свой капитал куда ни попадя, он делает выгодный бизнес, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Также реперу повезло с женой, которая точно знает, как выгодно инвестировать деньги.
Кто не знает, у Канье Уэста уже есть своя линия одежды и обуви Yeezy, которую, к слову, обожает его любимая Ким Кардашьян, тем самым делая мужу бесплатную рекламу.
Стоит признать, совмещать управление маркой и музыкальную карьеру знаменитому реперу было сложно.
Напомним, что у Канье однажды случился нервный срыв, после чего его госпитализировали в одну из клиник Лос-Анджелеса, где артисту предстояло пройти психиатрическое обследование. Тогда выяснилось, что у знаменитости депрессия — одна из самых популярных заграничных болезней.
Но, похоже, сейчас у звездного семейства все отлично, поэтому Уэст решил снова проверить себя на прочность. Несколько лет назад вместе с Nike музыкант выпустил кроссовки под названием Red October, которые имели колоссальный успех.
Теперь же Канье пришла идея зарегистрировать Red October, как товарный знак, и выпускать под ним мужскую, женскую и детскую одежду, нижнее белье, аксессуары и обувь.
Читайте также: Секс-скандал с Вайнштейном стал причиной самоубийства в Голливуде
Пока не понятно, как артист собирается совмещать бизнес, музыкальную карьеру и отцовство. Ведь недавно Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в третий раз!
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
92
0
Оставьте свой комментарий