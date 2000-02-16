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Раздел: Культура  
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Беременная Ева Лонгория поделилась забавным снимком

Беременная Ева Лонгория поделилась забавным снимкомЕва Лонгория старается регулярно делиться со своими поклонниками в Instagram новыми фотографиями из повседневной жизни.

На них актриса показывает себя такой, какой она есть, не боясь предстать смешной, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Более того, именно благодаря снимку в соцсети поклонники узнали, что Ева готовится впервые стать мамой. Однако фото с животиком знаменитость не часто выкладывает на свою страницу в Instagram, поэтому каждый кадр Лонгории в положении вызывает ажиотаж среди подписчиков.

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Так, недавно актриса опубликовала снимок из примерочной. На нем Ева держит футболку с забавной надписью: «Мне нравится думать, что вино тоже скучает». В свою очередь шутливый кадр знаменитость подписала: «Я очень на это надеюсь», чем повеселила поклонников.
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 Теги: Ева Лонгория, актриса

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Сегодня, 00:30 » Автор: Татьяна Ларина
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