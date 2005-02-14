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Раздел: Культура  
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Ольга Сумская восхитила элегантным образом

Ольга Сумская восхитила элегантным образомАктриса показала фото со съемок нового кино.

Украинская актриса поделилась в Инстаграме новым фото, на котором она запечатлена в элегантном наряде и чалме. Откровенное декольте Ольги Сумской вызвало восторг у ее фолловеров и за это они искупали ее в комплиментах.

"Сногшибательная !", "Мега!!!!!! Прям бомбический образ!", "Красивая женщина!!!!)", "Еталон краси, розуму, таланту! Красива на світлинах, а вживу справді неперевершена! Енергетика неймовірна!", - вот такими приятными комплиментами осыпали актрису под ее селфи, которое она сделала в перерыве между съемками фильма "Письмо по ошибке".

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За час почти четыре тысячи подписчиков Ольги Сумской оценили ее новое селфи лайками.

Ольга Сумская восхитила элегантным образом
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 Теги: Ольга Сумская, образ, декольте

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Сегодня, 13:21 » Автор: Валерия Янобекова
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