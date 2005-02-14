Раздел: Культура
Ольга Сумская восхитила элегантным образом
Актриса показала фото со съемок нового кино.
Украинская актриса поделилась в Инстаграме новым фото, на котором она запечатлена в элегантном наряде и чалме. Откровенное декольте Ольги Сумской вызвало восторг у ее фолловеров и за это они искупали ее в комплиментах.
"Сногшибательная !", "Мега!!!!!! Прям бомбический образ!", "Красивая женщина!!!!)", "Еталон краси, розуму, таланту! Красива на світлинах, а вживу справді неперевершена! Енергетика неймовірна!", - вот такими приятными комплиментами осыпали актрису под ее селфи, которое она сделала в перерыве между съемками фильма "Письмо по ошибке".
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За час почти четыре тысячи подписчиков Ольги Сумской оценили ее новое селфи лайками.
Украинская актриса поделилась в Инстаграме новым фото, на котором она запечатлена в элегантном наряде и чалме. Откровенное декольте Ольги Сумской вызвало восторг у ее фолловеров и за это они искупали ее в комплиментах.
"Сногшибательная !", "Мега!!!!!! Прям бомбический образ!", "Красивая женщина!!!!)", "Еталон краси, розуму, таланту! Красива на світлинах, а вживу справді неперевершена! Енергетика неймовірна!", - вот такими приятными комплиментами осыпали актрису под ее селфи, которое она сделала в перерыве между съемками фильма "Письмо по ошибке".
Читайте также: Известная актриса тайно вышла замуж
За час почти четыре тысячи подписчиков Ольги Сумской оценили ее новое селфи лайками.
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