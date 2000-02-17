Раздел: Культура
Леди Гага и Вера Брежнева надели одинаковые платья
Фанаты сравнили, как наряды сидят на разных певицах.
Сегодня в "Битве..." — платье бренда Yanina Couture с рукавами-веерами и драматичным декольте, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Интересно, что и Леди Гага, и Вера Брежнева выбрали этот наряд для сцены:
Первая выступала в нем еще в апреле на вечере в честь медицинского института Parker Institute for Cancer Immunotherapy, а Вера Брежнева надела его по случаю концерта.
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Нам кажется, что обе певицы хороши, а вы что думаете?
Сегодня в "Битве..." — платье бренда Yanina Couture с рукавами-веерами и драматичным декольте, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.
Интересно, что и Леди Гага, и Вера Брежнева выбрали этот наряд для сцены:
Первая выступала в нем еще в апреле на вечере в честь медицинского института Parker Institute for Cancer Immunotherapy, а Вера Брежнева надела его по случаю концерта.
Читайте также: Леся Никитюк поразила фигурой в бикини
Нам кажется, что обе певицы хороши, а вы что думаете?
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