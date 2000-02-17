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Раздел: Культура  
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Леди Гага и Вера Брежнева надели одинаковые платья

Леди Гага и Вера Брежнева надели одинаковые платья Фанаты сравнили, как наряды сидят на разных певицах.

Сегодня в "Битве..." — платье бренда Yanina Couture с рукавами-веерами и драматичным декольте, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

Интересно, что и Леди Гага, и Вера Брежнева выбрали этот наряд для сцены:

Первая выступала в нем еще в апреле на вечере в честь медицинского института Parker Institute for Cancer Immunotherapy, а Вера Брежнева надела его по случаю концерта.

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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