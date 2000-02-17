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Раздел: Культура  
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Ведущая "Орла и решки" снялась в эротической фотосессии

Ведущая "Орла и решки" снялась в эротической фотосессии Для 26-летней ведущей это уже не первый опыт подобных съёмок.

26-летняя ведущая тревел-шоу "Орел и решка. Перезагрузка" и популярный блогер Анастасия Ивлеева снялась для мужского журнала Maxim, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Пикантные фото опубликованы на сайте глянца. Девушка стала лицом обложки мартовского номера, а также снялась в фотосессии, стилизованной под пин-ап.

На обложке Настя предстала топлес в розовых трусах с высокой талией.

Многие пользователи сети с восторгом оценили эротические снимки, однако некоторые раскритиковали кадры из-за фотошопа.

В интервью изданию Настя отметила, на что мужчинам стоит обратить внимание на фото: "Мне нравятся губы, а мужчины отмечают прекрасную, пышную, подтянутую попу. Но важно, чтобы после очарования ягодицами читатель понимал, что и в остальном я тоже божественна…".

Отметим, это Ивлеева снялась для мужского глянца уже второй раз. Впервые девушка позировала в фотосессии для Maxim в 2016 году.

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Напомним, что ранее для журнала Maxim снялась бывшая ведущая программы "Орел и решка" Регина Тодоренко.

Ведущая "Орла и решки" снялась в эротической фотосессии
Ведущая "Орла и решки" снялась в эротической фотосессии
Ведущая "Орла и решки" снялась в эротической фотосессии
Ведущая "Орла и решки" снялась в эротической фотосессии
Ведущая "Орла и решки" снялась в эротической фотосессии
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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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