Раздел: Культура
Ведущая "Орла и решки" снялась в эротической фотосессии
Для 26-летней ведущей это уже не первый опыт подобных съёмок.
26-летняя ведущая тревел-шоу "Орел и решка. Перезагрузка" и популярный блогер Анастасия Ивлеева снялась для мужского журнала Maxim, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Пикантные фото опубликованы на сайте глянца. Девушка стала лицом обложки мартовского номера, а также снялась в фотосессии, стилизованной под пин-ап.
На обложке Настя предстала топлес в розовых трусах с высокой талией.
Многие пользователи сети с восторгом оценили эротические снимки, однако некоторые раскритиковали кадры из-за фотошопа.
В интервью изданию Настя отметила, на что мужчинам стоит обратить внимание на фото: "Мне нравятся губы, а мужчины отмечают прекрасную, пышную, подтянутую попу. Но важно, чтобы после очарования ягодицами читатель понимал, что и в остальном я тоже божественна…".
Отметим, это Ивлеева снялась для мужского глянца уже второй раз. Впервые девушка позировала в фотосессии для Maxim в 2016 году.
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Напомним, что ранее для журнала Maxim снялась бывшая ведущая программы "Орел и решка" Регина Тодоренко.
26-летняя ведущая тревел-шоу "Орел и решка. Перезагрузка" и популярный блогер Анастасия Ивлеева снялась для мужского журнала Maxim, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Пикантные фото опубликованы на сайте глянца. Девушка стала лицом обложки мартовского номера, а также снялась в фотосессии, стилизованной под пин-ап.
На обложке Настя предстала топлес в розовых трусах с высокой талией.
Многие пользователи сети с восторгом оценили эротические снимки, однако некоторые раскритиковали кадры из-за фотошопа.
В интервью изданию Настя отметила, на что мужчинам стоит обратить внимание на фото: "Мне нравятся губы, а мужчины отмечают прекрасную, пышную, подтянутую попу. Но важно, чтобы после очарования ягодицами читатель понимал, что и в остальном я тоже божественна…".
Отметим, это Ивлеева снялась для мужского глянца уже второй раз. Впервые девушка позировала в фотосессии для Maxim в 2016 году.
Читайте также: Дмитрий Комаров установил новый рекорд
Напомним, что ранее для журнала Maxim снялась бывшая ведущая программы "Орел и решка" Регина Тодоренко.
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