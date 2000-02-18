Раздел: Культура
Сергей Притула назвал молодого конкурента Олегу Виннику
Шоумен сравнил Винника с одним из участников национального отбора на Евровидение-2018.
Ведущий национального отбора на Евровидение-2018 Сергей Притула сравнил участника второго полуфинала MELOVIN с Олегом Винником, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
MELOVIN выступил во втором полуфинале отбора на Евровидение-2018 с песней Under The Ladder.
После номера зал взорвался овациями, а Сергей Притула отметил, что подобную реакцию фанов видит впервые.
- Тебя можно сравнить только с Олегом Винником, - добавил он.
Кроме того, Притула предложил MELOVIN объединить фан-клубы артистов.
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Кстати, сам MELOVIN за кулисами признался, что подобное сравнение плохое.
Ведущий национального отбора на Евровидение-2018 Сергей Притула сравнил участника второго полуфинала MELOVIN с Олегом Винником, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
MELOVIN выступил во втором полуфинале отбора на Евровидение-2018 с песней Under The Ladder.
После номера зал взорвался овациями, а Сергей Притула отметил, что подобную реакцию фанов видит впервые.
- Тебя можно сравнить только с Олегом Винником, - добавил он.
Кроме того, Притула предложил MELOVIN объединить фан-клубы артистов.
Читайте также: Украинский певец представит Белоруссию на Евровидении-2018
Кстати, сам MELOVIN за кулисами признался, что подобное сравнение плохое.
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