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Раздел: Культура  
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Сергей Притула назвал молодого конкурента Олегу Виннику

Сергей Притула назвал молодого конкурента Олегу Виннику Шоумен сравнил Винника с одним из участников национального отбора на Евровидение-2018.

Ведущий национального отбора на Евровидение-2018 Сергей Притула сравнил участника второго полуфинала MELOVIN с Олегом Винником, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.

MELOVIN выступил во втором полуфинале отбора на Евровидение-2018 с песней Under The Ladder.

После номера зал взорвался овациями, а Сергей Притула отметил, что подобную реакцию фанов видит впервые.

- Тебя можно сравнить только с Олегом Винником, - добавил он.

Кроме того, Притула предложил MELOVIN объединить фан-клубы артистов.

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Кстати, сам MELOVIN за кулисами признался, что подобное сравнение плохое.
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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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