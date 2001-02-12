Раздел: Культура
Регина Тодоренко примерила блестящий наряд
Телеведущая покорила своей красотой.
Регина Тодоренко порадовала поклонников новой фотографией. В своем микроблоге звезда разместила фото в стильной куртке, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
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Регина позировала в куртке цвета металлик. Отметим, что такая верхняя одежда – хит осенне-зимнего сезона. Фото собрало почти 95 тысяч лайков и массу комплиментах.
Регина Тодоренко порадовала поклонников новой фотографией. В своем микроблоге звезда разместила фото в стильной куртке, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
Читайте также: Регина Тодоренко удивила ярким макияжем
Регина позировала в куртке цвета металлик. Отметим, что такая верхняя одежда – хит осенне-зимнего сезона. Фото собрало почти 95 тысяч лайков и массу комплиментах.
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