» » Регина Тодоренко примерила блестящий наряд
Раздел: Культура  
0

Регина Тодоренко примерила блестящий наряд

Регина Тодоренко примерила блестящий нарядТелеведущая покорила своей красотой.

Регина Тодоренко порадовала поклонников новой фотографией. В своем микроблоге звезда разместила фото в стильной куртке, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

Читайте также: Регина Тодоренко удивила ярким макияжем

Регина позировала в куртке цвета металлик. Отметим, что такая верхняя одежда – хит осенне-зимнего сезона. Фото собрало почти 95 тысяч лайков и массу комплиментах.

Регина Тодоренко примерила блестящий наряд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Регина Тодоренко, наряд

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:20 » Автор: Татьяна Ларина
     104
     0

Похожие новости по теме

Регина Тодоренко удивила «дикой» фотосессией Регина Тодоренко удивила «дикой» фотосессией

Телеведущая позировала для российского журнала Glamour.

Регина Тодоренко показала, какой длины у нее язык Регина Тодоренко показала, какой длины у нее язык

Фанаты удивлены.

Регина Тодоренко очаровала стильным образом Регина Тодоренко очаровала стильным образом

Телеведущая выглядит изумительно.

Регина Тодоренко удивила поклонников забавным фото Регина Тодоренко удивила поклонников забавным фото

Регина Тодоренко восхитила оригинальным снимком.

Регина Тодоренко удивила ярким макияжем Регина Тодоренко удивила ярким макияжем

Регина Тодоренко решила поэкспериментировать с мейкапом.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх