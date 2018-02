В новой рекламе Diesel снялась сногсшибательная модель из Украины

Девушка уже успела поработать с такими брендами как Valentino, Balenciaga. Для съемок модель загримировали - в видео она прибегает к хирургии, чтобы уменьшить свой нос. Go with the flaw (Следуй за недостатками) - стал слоганом рекламной кампании, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на UAGolos Итальянский бренд Diesel представил второе видео с рекламной серии под лозунгом Go with the flaw (Следуй за своими недостатками).На первом видео можно увидеть несколько историй молодых девушек и парней, которые имеют мелкие недостатки, но не стесняются их, а наоборот - подчеркивают их и выставляют на показ.Видео частично снимали в Украине. В частности, на кадрах можно узнать недостроенный мост на Подоле, в супермаркете, где модели покупают украинские продукты и тому подобное.Второе видео - продолжил концепцию того, что стесняться собственных недостатков не нужно, именно они делают нас такими, какие мы есть. "Flaws slways win (Недостатки всегда выигрывают)", - говорится в конце ролика.Первый ролик снимал французский режиссер Франсуа Руссель в Киеве. Во втором ролике в роли главной героини снялась украинская модель Валерия Караман.22-летняя Валерия Караман родилась в городе Бендеры (Молдова) и в детстве переехала в Херсон. В 14 лет начала работать в Нью-Йорке. Сотрудничала с такими брендами как Valentino, Balenciaga, Loreal.