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Раздел: Культура  
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Дженнифер Лоуренс рассказала, что заставило ее прервать актерскую карьеру

Дженнифер Лоуренс рассказала, что заставило ее прервать актерскую карьеру Актриса займётся делом, не связанным со съёмками в кино.

Голливудская актриса, обладательница Оскара и одна из самых высокооплачиваемых актрис Дженнифер Лоуренс раз сделала заявление о выходе из рядов Голливуда - впрочем, на этот раз не столь категорично, только на год, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Multikino.

Такое решение Лоуренс связано с тем, что она планирует посвятить себя социальной активизма. Сейчас актриса сотрудничает с некоммерческой организацией Represent.Us, которая специализируется на борьбе с коррупцией.

"Я планирую работать в составе организации Represent.Us, пытаясь привлечь молодых людей в политическую деятельность на местном уровне. Но это не имеет ничего общего с политикой", - так прокомментировала Лоуренс свое сотрудничество с благотворительной организацией.

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"Это просто антикоррупция и все, что может помочь преодолеть коррупцию и исправить нашу демократию", - добавила Дженнифер.
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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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