Раздел: Культура
Джим Керри начал вести странный образ жизни
Друзья актёра обеспокоены его необычным поведением.
Джим Керри в данное время находится в Лос-Анджелесе. По словам его знакомых он закрылся в собственной арт-студии, в которой звезда обычно занимается живописью, при этом практически оттуда не выходит, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на SunDayNews.
Джим Керри редко отвечает на звонки друзей. Если удаётся дозвониться к нему, то актёр говорит про «танцующие энергетические поля» или «пирамидальные структуры» хоть разговор заходил на более приземленные темы.
Также знаменитость отказался от твердой пищи, ограничивая себя только чаем и соком, которые ему приносит курьер. Джим сказал, что таким образом очищает свой организм от токсинов.
Один из друзей недавно зашёл к актёру на студию и был поражён тем, насколько он истощён. При своем росте 1,9 метров звезда весит 65 килограммов.
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Данное поведение Керри могло вызвать то, что его возлюбленная ушла из жизни, и сейчас Джим не может побороть длительный стресс.
Джим Керри в данное время находится в Лос-Анджелесе. По словам его знакомых он закрылся в собственной арт-студии, в которой звезда обычно занимается живописью, при этом практически оттуда не выходит, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на SunDayNews.
Джим Керри редко отвечает на звонки друзей. Если удаётся дозвониться к нему, то актёр говорит про «танцующие энергетические поля» или «пирамидальные структуры» хоть разговор заходил на более приземленные темы.
Также знаменитость отказался от твердой пищи, ограничивая себя только чаем и соком, которые ему приносит курьер. Джим сказал, что таким образом очищает свой организм от токсинов.
Один из друзей недавно зашёл к актёру на студию и был поражён тем, насколько он истощён. При своем росте 1,9 метров звезда весит 65 килограммов.
Читайте также: Лучший фильм года: появились результаты престижной премии BAFTA
Данное поведение Керри могло вызвать то, что его возлюбленная ушла из жизни, и сейчас Джим не может побороть длительный стресс.
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