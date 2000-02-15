» » Джим Керри начал вести странный образ жизни
Раздел: Культура  
0

Джим Керри начал вести странный образ жизни

Джим Керри начал вести странный образ жизни Друзья актёра обеспокоены его необычным поведением.

Джим Керри в данное время находится в Лос-Анджелесе. По словам его знакомых он закрылся в собственной арт-студии, в которой звезда обычно занимается живописью, при этом практически оттуда не выходит, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на SunDayNews.

Джим Керри редко отвечает на звонки друзей. Если удаётся дозвониться к нему, то актёр говорит про «танцующие энергетические поля» или «пирамидальные структуры» хоть разговор заходил на более приземленные темы.

Также знаменитость отказался от твердой пищи, ограничивая себя только чаем и соком, которые ему приносит курьер. Джим сказал, что таким образом очищает свой организм от токсинов.

Один из друзей недавно зашёл к актёру на студию и был поражён тем, насколько он истощён. При своем росте 1,9 метров звезда весит 65 килограммов.

Читайте также: Лучший фильм года: появились результаты престижной премии BAFTA

Данное поведение Керри могло вызвать то, что его возлюбленная ушла из жизни, и сейчас Джим не может побороть длительный стресс.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
     262
     0

Похожие новости по теме

Джим Керри шокировал публику страстным поцелуем с мужчиной Джим Керри шокировал публику страстным поцелуем с мужчиной

Известный актер поцеловал особь своего пола.

Джим Керри кардинально изменил имидж Джим Керри кардинально изменил имидж

Актер вернулся к прежнему образу.

55-летний Джим Керри изменился до неузнаваемости 55-летний Джим Керри изменился до неузнаваемости

Знаменитый актер удивил внешним видом.

Джим Керри похоронил возлюбленную Джим Керри похоронил возлюбленную

Девушка покончила с собой после расставания с актером.

Седобородый Джим Керри восхитил своих поклонниц Седобородый Джим Керри восхитил своих поклонниц

Известного актера стало сложно узнать.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх