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Раздел: Культура  
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В Сеть попали детские фото Рианны

В Сеть попали детские фото Рианны20 февраля Рианна отмечает свой День рождения, сегодня ей исполнилось 30 лет.

В официальном инстаграм-аккаунте фан-клуба Рианны появились ее детские фотографии по случаю ее Дня рождения. Фанаты поздравили барбадосскую красотку в 30-летием и признались ей в безграничной любви.

Детские фотки Рианны тут же распространились по Сети и, стоит отметить, что она практически не изменилась, разве что повзрослела и стала одной из самых узнаваемых и популярных певиц в мире.

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"Малышка" Рианна очаровала публику и собрала более 50 тысяч лайков всего за пару часов после публикации ее фотографий в Инстаграме.

В Сеть попали детские фото Рианны

В Сеть попали детские фото Рианны
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 Теги: Рианна, детство

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Сегодня, 14:22 » Автор: Валерия Янобекова
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