В Сеть попали детские фото Рианны

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В официальном инстаграм-аккаунте фан-клуба Рианны появились ее детские фотографии по случаю ее Дня рождения. Фанаты поздравили барбадосскую красотку в 30-летием и признались ей в безграничной любви.Детские фотки Рианны тут же распространились по Сети и, стоит отметить, что она практически не изменилась, разве что повзрослела и стала одной из самых узнаваемых и популярных певиц в мире."Малышка" Рианна очаровала публику и собрала более 50 тысяч лайков всего за пару часов после публикации ее фотографий в Инстаграме.