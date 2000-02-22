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Раздел: Культура  
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Натали Портман извинилась перед жертвами домогательств

Натали Портман извинилась перед жертвами домогательств Женщина рассказала, что жалеет о том, что поддерживала Полански ранее и извинилась за свой поступок.

Голливудская актриса Натали Портман призналась, что жалеет о том, что в 2009 году поддержала скандального режиссера Романа Полански, который был обвинен в изнасилование 13-летней девочки.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на styler.

Тогда артистка подписала письмо с требованием выпустить Полански из швейцарской тюрьмы. Об этом сообщает BuzzFeed.

Известно, что письмо с этим требованием подписали многие знаменитости, среди которых были Моника Белуччи, Фанни Ардан, Мартин Скорсезе, Вуди Аллен, Дэвид Линч и Тильда Суинтон.

"Я беру на себя ответственность за то, что не обдумала ситуацию достаточно хорошо. Ко мне подошел человек, которого я уважала, и сказал: "Я подписал это. Ты тоже?". Я была уверена, что это просто была ошибка", – сказала Портман.

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Актриса также добавила, что 9 лет назад еще не понимала, насколько распространена проблема сексуального насилия. "То, что я чувствую, что я взяла из этого, – это сопереживание людям, которые допустили ошибки. Мы жили в другом мире, и это ничего не оправдывает. Но вы можете открыть глаза и полностью изменить образ жизни. Мои глаза не были открыты достаточно", – отметила она.
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 Теги: актриса, Натали Портман, скандал, Полански

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Сегодня, 01:09 » Автор: Едгар Букмирза
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