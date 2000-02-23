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Раздел: Культура  
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Слухи о романе звезды "50 оттенков серого" подтвердились

Слухи о романе звезды "50 оттенков серого" подтвердились Слухи о романе пары подтвердились, и похоже, все серьезно.

Все свободное время Крис Мартин и Дакота Джонсон проводят вместе. На днях пару, о романе которой стало известно в прошлом месяце, заметили на прогулке в Ванкувере.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rusjev.

Прежде чем отправится на променад, влюбленные забежали в кафе, чтобы выпить смузи.

Крис решил наведать возлюбленную в Канаде, куда она отправилась на съемки нового фильма «Bad Times в El Royale». В картине также сыграют Джон Хэмм и Крис Хемсворт.

Напомним, впервые о романе Дакоты и Криса заговорили в октябре 2017 года, а уже через месяц звезду фильма «50 оттенков серого» сфотографировали в зрительном зале на концерте Coldplay в Аргентине.

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По слухам, рождественские и новогодние каникулы влюбленные провели вместе, наслаждаясь отдыхом во Франции, а официально они подтвердили отношения в прошлом месяце.
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 Теги: Дакота Джонсон, Крис Мартин, влюбленные, пара, 50 оттенков серого

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Сегодня, 01:21 » Автор: Едгар Букмирза
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