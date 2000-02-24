Раздел: Культура
Джастин Бибер и Селена Гомес отдохнули на Ямайке
Фотографу удалось снять романтический отдых звёздной пары.
Селена Гомес и Джастин Бибер дали своим отношениям еще один шанс, воссоединившись в конце прошлого года. С тех пор о развитии их романа слышно было немного, а новости от Селены поступали сплошь неутешительные (певица лечилась от депрессии в одной из клиник). Судя по всему, проблемы, наконец, остались позади и влюбленные смогли полностью отдаться своему романтическому порыву, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
На днях папарацци запечатлели пару во время совместного отпуска на Ямайке. На снимках, которые удалось сделать фотографам, звезды отдыхали на роскошной яхте, обнимались и целовались.
На острова пара прилетела, чтобы принять участие в свадебной церемонии — под венец отправился отец Джастина, 42-летний Джереми Бибер, со своей 29-летней подругой Ребело. Как сообщает издание TMZ, свадьба носила частный характер и состоялась на заднем дворе виллы. Гостями на ней были всего 30 человек. Джастин решил не выступать на свадьбе, вместо этого сет играл приглашенный диджей.
Последний раз Джастина и Селену видели вместе в конце декабря. В канун Нового года Джастин прилетел в Кабо-Сан-Лукас, где отдыхала Селена, на частном самолете и заселился в вилле, расположенной в 10 минутах от особняка певицы. Тогда папарацци также удалось сделать несколько кадров со знаменитостями.
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Он и Селена теперь постоянно проводят время вместе. На Новый год они веселились на вечеринке с друзьями и смотрели салют на берегу океана,— рассказал инсайдер.
Селена Гомес и Джастин Бибер дали своим отношениям еще один шанс, воссоединившись в конце прошлого года. С тех пор о развитии их романа слышно было немного, а новости от Селены поступали сплошь неутешительные (певица лечилась от депрессии в одной из клиник). Судя по всему, проблемы, наконец, остались позади и влюбленные смогли полностью отдаться своему романтическому порыву, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
На днях папарацци запечатлели пару во время совместного отпуска на Ямайке. На снимках, которые удалось сделать фотографам, звезды отдыхали на роскошной яхте, обнимались и целовались.
На острова пара прилетела, чтобы принять участие в свадебной церемонии — под венец отправился отец Джастина, 42-летний Джереми Бибер, со своей 29-летней подругой Ребело. Как сообщает издание TMZ, свадьба носила частный характер и состоялась на заднем дворе виллы. Гостями на ней были всего 30 человек. Джастин решил не выступать на свадьбе, вместо этого сет играл приглашенный диджей.
Последний раз Джастина и Селену видели вместе в конце декабря. В канун Нового года Джастин прилетел в Кабо-Сан-Лукас, где отдыхала Селена, на частном самолете и заселился в вилле, расположенной в 10 минутах от особняка певицы. Тогда папарацци также удалось сделать несколько кадров со знаменитостями.
Читайте также: Сергей Зверев рассказал, что София Ротару вышла замуж
Он и Селена теперь постоянно проводят время вместе. На Новый год они веселились на вечеринке с друзьями и смотрели салют на берегу океана,— рассказал инсайдер.
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