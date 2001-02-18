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Раздел: Культура  
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В Сеть попали снимки Виктории Бекхэм на костылях

В Сеть попали снимки Виктории Бекхэм на костыляхК сожалению, это уже не первый случай в семье Бекхэмов

43-летняя певица и дизайнер Виктория Бекхэм, по информации СМИ, травмировала ногу во время семейного отдыха на лыжном курорте Уистлер в Канаде, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Журналисты поймали первые кадры, как звезда выходила из помещения на костылях и в специальном фиксаторе для ноги.

Несмотря на сложную травму, звезда вышла к машине как настоящая леди – в черной водолазке, черных классических брюках и на низком каблуке такого же цвета.

К сожалению, это уже не первый случай в семье Бекхэмов, когда они получают травмы во время зимнего отдыха. Так, в прошлом году муж Виктории, футболист Дэвид Бекхэм, впервые в жизни попробовал заняться сноубордом, но неудачно упал и выбил себе передний зуб. А старший из четырех детей супругов Бруклин при столь же неудачном падении со сноуборда сломал ключицу.

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Однако у фанатов Виктории Бекхэм уже возникли новые теории относительно ее травмы. Они считают, что у иконы стиля операция на одном из ее болезненных мест ноги, которую она повредила несколько лет назад.

В Сеть попали снимки Виктории Бекхэм на костылях
В Сеть попали снимки Виктории Бекхэм на костылях
В Сеть попали снимки Виктории Бекхэм на костылях
В Сеть попали снимки Виктории Бекхэм на костылях


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 Теги: Виктория Бекхэм, травма

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Сегодня, 14:31 » Автор: Татьяна Ларина
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