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Sade возвращается: певица исполнила новую песню

Sade возвращается: певица исполнила новую песнюМногие ждут выступления затаив дыхание.

Записанная впервые за 8 лет композиция Шаде "Flower of the Universe" станет саундтреком к фильму "Излом времени".

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.

В одном из интервью Шаде сказала: "Если ты выпускаешь один альбом в 10 лет, он обязан быть хорошим". Речи об альбоме пока не идет, но все затаив дыхание ждут новую композицию, которая войдет в саундтрек картины Авы Дюверней "Излом времени".

"Никогда бы не подумала, что она согласится, но все равно решила обратиться к ней с этой просьбой. Шаде была очень добра по отношению ко мне. Богиня", - написала Дюверней в своем твиттере. Композиция получила название "Flower of the Universe" ("Цветок вселенной"). Главные роли в картине исполнили Риз Уизерспун, Опра Уинфри, Минди Калинг.

Многие музыкальные критики сравнивают исполнение Адель и Имани с вынимающими сердце композициями Шаде. Но чарующий магнетизм нигерийки остается неповторимым. "Я немного ведьма", часто повторяет она.

В этом году певице исполняется 59 лет и путь ее к большой сцене был непростым. Настоящее имя Шаде – Хелен Фолашаде Аду, она переехала из Нигерии в английскую деревню со своей матерью, после того, как родители развелись. Там она начала петь в любительской музыкальной группе, после чего решила заняться музыкой профессионально.

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В 1986 Шаде Аду получила первую статуэтку Грэмми, которую вскоре, разгневавшись, разбила о пол, поссорившись со своим менеджером. "После того как я написала песню, она уже мне не принадлежит. В этом смысл музыки – она должна принадлежать людям" – говорит Шаде о своих композициях.
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 Теги: Шейд, песня, исполнитель, певица, сцена

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Сегодня, 01:09 » Автор: Едгар Букмирза
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