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Раздел: Культура  
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Лена из "Квартала 95" показала свою красавицу-дочь

Лена из "Квартала 95" показала свою красавицу-дочьМаше исполнилось 15 лет.

Сегодня свой день рождения отмечает старшая дочь Елены Кравец Мария. Девушке исполнилось 15 лет, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka

В своем микроблоге актриса студии «Квартал 95» опубликовала трогательный пост-поздравление. Теплые слова звезда сопроводила фотографией, на которой Маша запечатлена в кругу своих друзей.

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Подписчики отметили, что Маша — настоящая красавица и очень похожа на свою маму.

Лена из "Квартала 95" показала свою красавицу-дочь
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 Теги: Елена Кравец, дочь

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Сегодня, 14:56 » Автор: Татьяна Ларина
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