Раздел: Культура
Лена из "Квартала 95" показала свою красавицу-дочь
Маше исполнилось 15 лет.
Сегодня свой день рождения отмечает старшая дочь Елены Кравец Мария. Девушке исполнилось 15 лет, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
В своем микроблоге актриса студии «Квартал 95» опубликовала трогательный пост-поздравление. Теплые слова звезда сопроводила фотографией, на которой Маша запечатлена в кругу своих друзей.
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Подписчики отметили, что Маша — настоящая красавица и очень похожа на свою маму.
Сегодня свой день рождения отмечает старшая дочь Елены Кравец Мария. Девушке исполнилось 15 лет, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Storinka
В своем микроблоге актриса студии «Квартал 95» опубликовала трогательный пост-поздравление. Теплые слова звезда сопроводила фотографией, на которой Маша запечатлена в кругу своих друзей.
Читайте также: Беременная Лена из «Квартала-95» показала свежее фото
Подписчики отметили, что Маша — настоящая красавица и очень похожа на свою маму.
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