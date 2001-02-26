» » Знаменитая звезда индийского кино скончалась: названа неожиданная причина
Раздел: Культура  
0

Знаменитая звезда индийского кино скончалась: названа неожиданная причина

Знаменитая звезда индийского кино скончалась: названа неожиданная причинаЖенщина умерла очень внезапно, сразу после прилета в другую страну.

В Дубае (ОАЭ) от сердечного приступа умерла суперзвезда Болливуда Шридеви Капур. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на семью актрисы.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на comments.

По данным издания, Шридеви прибыла в Дубай на свадьбу племянника, и внезапно почувствовала себя плохо. В последние минуты жизни с ней рядом находились ее муж Бони Капур и дочь Хуши.

Шридеви Капур родилась 13 августа 1963 года, ее дебют в кино состоялся в четыре года. Со временем она стала одной из популярнейших актрис индийского кино.

За время своей карьеры Шридеви сыграла в 265 фильмах, включая известную классику Болливуда как «Мистер Индия». Она считалась одной из немногих индийских женщин-суперзвезд, фильмы с участием которых собирали большие кассовые сборы, независимо от того, были ли с ними известные исполнители мужских ролей.

Читайте также: Названа неожиданная причина вымирания неандертальцев

В 1997 году актриса объявила, что уходит из кино, однако вернулась на экраны уже в 2012 году.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: звезда кино, индия, фильм, Индия

Загрузка...
Сегодня, 02:01 » Автор: Едгар Букмирза
     205
     0

Похожие новости по теме

Умерла известная советская актриса Умерла известная советская актриса

Лика Кавжарадзе скончалась на 58-м году жизни.

Скончалась легендарная голливудская актриса Скончалась легендарная голливудская актриса

В последние несколько лет Габор часто попадала в клиники.

Айшвария Рай возвращается в кино после 5-летнего перерыва Айшвария Рай возвращается в кино после 5-летнего перерыва

Звезда Болливуда, актриса и модель Айшвария Рай возвращается в кино после многолетнего перерыва.

Звезда советского кино сегодня празднует 70-летний юбилей Звезда советского кино сегодня празднует 70-летний юбилей

Сегодня свой семидесятый день рождения празднует Наталья Селезнева, известная советская актриса кино и театра.

Умерла знаменитая американская актриса Умерла знаменитая американская актриса

Звезда фильмов ''Выпускник'', ''Семейка Аддамс'' и ''Гайд Парк на Гудзоне'' Элизабет Уилсон умерла 9 мая 2015 года.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх