Раздел: Культура
Знаменитая звезда индийского кино скончалась: названа неожиданная причина
Женщина умерла очень внезапно, сразу после прилета в другую страну.
В Дубае (ОАЭ) от сердечного приступа умерла суперзвезда Болливуда Шридеви Капур. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на семью актрисы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на comments.
По данным издания, Шридеви прибыла в Дубай на свадьбу племянника, и внезапно почувствовала себя плохо. В последние минуты жизни с ней рядом находились ее муж Бони Капур и дочь Хуши.
Шридеви Капур родилась 13 августа 1963 года, ее дебют в кино состоялся в четыре года. Со временем она стала одной из популярнейших актрис индийского кино.
За время своей карьеры Шридеви сыграла в 265 фильмах, включая известную классику Болливуда как «Мистер Индия». Она считалась одной из немногих индийских женщин-суперзвезд, фильмы с участием которых собирали большие кассовые сборы, независимо от того, были ли с ними известные исполнители мужских ролей.
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В 1997 году актриса объявила, что уходит из кино, однако вернулась на экраны уже в 2012 году.
В Дубае (ОАЭ) от сердечного приступа умерла суперзвезда Болливуда Шридеви Капур. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на семью актрисы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на comments.
По данным издания, Шридеви прибыла в Дубай на свадьбу племянника, и внезапно почувствовала себя плохо. В последние минуты жизни с ней рядом находились ее муж Бони Капур и дочь Хуши.
Шридеви Капур родилась 13 августа 1963 года, ее дебют в кино состоялся в четыре года. Со временем она стала одной из популярнейших актрис индийского кино.
За время своей карьеры Шридеви сыграла в 265 фильмах, включая известную классику Болливуда как «Мистер Индия». Она считалась одной из немногих индийских женщин-суперзвезд, фильмы с участием которых собирали большие кассовые сборы, независимо от того, были ли с ними известные исполнители мужских ролей.
Читайте также: Названа неожиданная причина вымирания неандертальцев
В 1997 году актриса объявила, что уходит из кино, однако вернулась на экраны уже в 2012 году.
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