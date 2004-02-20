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Раздел: Культура  
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Ким Кардашьян решила обойтись без нижнего белья

Ким Кардашьян решила обойтись без нижнего бельяЗвезда надела пиджак на голое тело.

В последнее время далеко не все образы Ким Кардашьян удостаиваются комплиментов. Поэтому сегодня и обсуждают эпатажный наряд звезды реалити-шоу, который раскритиковали в Сети, передает Хроника.инфо со ссылкой на hochu.ua.

37-летняя Ким Кардашьян, недавно ставшая мамой в третий раз, появилась на публике в весьма экстравагантном наряде. Уже не впервые она надевает пиджак на голое тело, но в этот раз она дополнила образ не совсем удачно.

Жена Канье Усэта надела спортивные брюки, мужской пиджак на голое тело, рефлективные мюли из новой коллекции Yeezy и черную повязку на голову.

Ким Кардашьян решила обойтись без нижнего белья


Из-за большого выреза звезде приходилось постоянно следить за тем, чтобы ее пышный бюст не был выставлен на всеобщее обозрение.

Ким Кардашьян решила обойтись без нижнего белья
Ким Кардашьян решила обойтись без нижнего белья


Судя по отзывам в Сети, многие считают наряд Ким безвкусным.
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 Теги: Ким Кардашьян, нижнее белье

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Сегодня, 15:10 » Автор: Анна Мартынова
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