Раздел: Культура
Ким Кардашьян решила обойтись без нижнего белья
Звезда надела пиджак на голое тело.
В последнее время далеко не все образы Ким Кардашьян удостаиваются комплиментов. Поэтому сегодня и обсуждают эпатажный наряд звезды реалити-шоу, который раскритиковали в Сети, передает Хроника.инфо со ссылкой на hochu.ua.
37-летняя Ким Кардашьян, недавно ставшая мамой в третий раз, появилась на публике в весьма экстравагантном наряде. Уже не впервые она надевает пиджак на голое тело, но в этот раз она дополнила образ не совсем удачно.
Жена Канье Усэта надела спортивные брюки, мужской пиджак на голое тело, рефлективные мюли из новой коллекции Yeezy и черную повязку на голову.
Из-за большого выреза звезде приходилось постоянно следить за тем, чтобы ее пышный бюст не был выставлен на всеобщее обозрение.
Судя по отзывам в Сети, многие считают наряд Ким безвкусным.
В последнее время далеко не все образы Ким Кардашьян удостаиваются комплиментов. Поэтому сегодня и обсуждают эпатажный наряд звезды реалити-шоу, который раскритиковали в Сети, передает Хроника.инфо со ссылкой на hochu.ua.
37-летняя Ким Кардашьян, недавно ставшая мамой в третий раз, появилась на публике в весьма экстравагантном наряде. Уже не впервые она надевает пиджак на голое тело, но в этот раз она дополнила образ не совсем удачно.
Жена Канье Усэта надела спортивные брюки, мужской пиджак на голое тело, рефлективные мюли из новой коллекции Yeezy и черную повязку на голову.
Из-за большого выреза звезде приходилось постоянно следить за тем, чтобы ее пышный бюст не был выставлен на всеобщее обозрение.
Судя по отзывам в Сети, многие считают наряд Ким безвкусным.
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